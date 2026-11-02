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El delantero de Países Bajos Memphis Depay está cerca de regresar a tiempo para ayudar al Corinthians, que atraviesa dificultades, en el duelo de primera división del miércoles contra su rival São Paulo. Mientras tanto, Jesse Lingard, excompañero suyo en el Manchester United, también ha comenzado a realizar trabajo ligero al aire libre mientras se recupera de fracturas leves de costillas.

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El delantero neerlandés vuelve a entrenarse con el grupo

Corinthians confirmó este domingo en su página web oficial que Depay participó parcialmente en el entrenamiento con el grupo mientras afronta la fase final de su readaptación física. Después de perderse los dos últimos partidos del club por un edema muscular en el isquiotibial derecho, cada vez se espera más que el atacante entre en la convocatoria para el derbi Majestoso en Vila Belmiro. Su regreso ofrece al entrenador Clarence Seedorf una importante opción en ataque.

El responsable médico detalla los avances en la recuperación

Mientras el neerlandés se acerca a su regreso a la competición, el mediapunta inglés Lingard está algo menos avanzado en su recuperación de unas costillas fracturadas y, por ahora, solo ha recibido autorización para realizar calentamientos sin contacto. Por su parte, el defensa Gabriel Paulista y el centrocampista Raniele siguen en las primeras fases de sus respectivos programas de rehabilitación.

En una entrevista con Corinthians TV, el coordinador de fisioterapia del club, Bruno Gorgatte, ofreció información detallada sobre el estado físico de los jugadores: «Memphis participó parcialmente hoy. Una vez recuperado, siguió todos los protocolos clínicos y continúa con su readaptación.

»Raniele y Gabriel (Paulista) siguen recibiendo tratamiento por sus lesiones; ya están sobre el césped realizando trabajo de fisioterapia. Lingard participó en el calentamiento, pero sigue trabajando de forma individual, apartado del grupo para evitar el contacto».

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La reciente victoria reaviva las esperanzas de permanencia

Las buenas noticias procedentes de la enfermería llegan justo después de que Seedorf lograra por fin su primera victoria como entrenador el viernes por la noche. Los goles de Matheus Bidu y Kaio Cesar en la segunda parte sellaron el triunfo por 2-0 en casa ante un Mirassol que jugó con diez hombres, en la jornada 33 disputada en el Neo Quimica Arena.

Próximos partidos SAP Serie A 19:30 COR

Esos tres puntos pusieron fin a una pésima racha sin victorias que se remontaba al triunfo por 1-0 sobre Rosario Central en la Copa Libertadores el 20 de agosto, una mala dinámica que acabó costándole el puesto al anterior entrenador, Fernando Diniz. Aunque Corinthians sigue en la zona de descenso del Campeonato Brasileiro Serie A, en 17.ª posición con 36 puntos en 33 partidos, la victoria del viernes lo dejó a solo un punto del Mirassol, 16.º clasificado.

Un calendario decisivo en la lucha por evitar el descenso

Volver a contar con Depay reforzaría considerablemente las opciones de permanencia de Corinthians ante un exigente tramo final que comienza contra São Paulo el miércoles 4 de noviembre. Tras el derbi entre semana, el equipo de Seedorf recibirá a Botafogo el 18 de noviembre antes de visitar a Atlético Mineiro una semana después. Conseguir buenos resultados en esos difíciles encuentros es esencial para que el club salga de los cuatro últimos puestos antes de que termine la temporada.