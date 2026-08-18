Memphis Depay alcanza un acuerdo y firma un contrato hasta mediados de 2028

Memphis Depay seguirá en el Corinthians, según ha confirmado el presidente Osmar Stabile. El delantero de la selección neerlandesa ha firmado un contrato hasta mediados de 2028. El lunes ya quedó claro que Memphis estaba cerca de un acuerdo con el club.

La semana pasada parecía que la renovación de Memphis con el Corinthians estaba cerrada, hasta que el presidente Stabile frenó la operación en el último momento. Según fuentes cercanas a la directiva, el argumento del club para cancelar la renovación era que supondría un trato desigual con respecto al resto de jugadores de la plantilla.

Memphis reaccionó públicamente con gran indignación ante la situación y aseguró que no lo dejaría pasar. Un día después, ESPN informó de que Memphis reclama treinta millones de euros al club brasileño.

Ahora, ambas partes han logrado finalmente llegar a un acuerdo y se ha cerrado un trato. Esto se debe sobre todo a que Memphis se mostró dispuesto a ceder de forma considerable.

UOL escribió el lunes, en primer lugar, que el Corinthians todavía debe a Memphis una cantidad de siete millones de euros. El delantero está dispuesto a renunciar a los intereses que el club debía pagar sobre esa cantidad.

Además, Memphis renunciaría a la cláusula que obligaba al Corinthians a recaudar 2,5 millones de euros a través de contratos comerciales relacionados con campañas publicitarias y la venta de productos con licencia.

La mayor concesión la hizo Memphis con su salario. Anteriormente, el exjugador, entre otros, del PSV y del Manchester United había acordado con el club un salario de 9 millones de euros al año, pero ahora su equipo ha presentado una contraoferta de 7 millones por año.

Según fuentes cercanas al club, la intención de Stabile siempre fue negociar un nuevo acuerdo. «Todo está bien. Hemos trabajado duro en este acuerdo. La cantidad baja. Esto es lo mejor para el Corinthians», afirmó Stabile.