Memphis Depay aclara su estado físico de cara al Mundial con la selección holandesa

Memphis Depay habló el lunes con ESPN sobre su estado físico. El delantero de 32 años estuvo fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo debido a una lesión muscular, pero ya ha regresado a la acción y forma parte de la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial.

La lesión, sufrida a finales de marzo, le obligó a perderse los duelos de Holanda ante Noruega y Ecuador, más quince partidos con el Corinthians.

Hace una semana volvió a jugar y, poco después, se confirmó su inclusión en la lista de Ronald Koeman para el Mundial. El lunes, en ESPN, le preguntaron si había sido una carrera contra reloj.

«Claro, no sabéis lo que pasa detrás de cámaras», contesta, aunque se niega a dar detalles. «Eso queda atrás; si no, tendrías acceso, ¿no? Pero no lo tienes».

«Para el exterior quedan dudas: ¿qué pasa?, ¿cuándo estaré en forma?, ¿estoy en forma?, ¿qué hago?».

«He trabajado muy duro. No soy de fijarme en los datos, pero si los miramos, todo encaja. Al final, hay que ganar y jugar bien».

Además, físicamente me encuentro bien. Mi intuición me dice que todo va bien. Me siento bien y estoy contento de estar con el grupo. En marzo no pude estar, pero ahora sí. Ahora voy a trabajar con muchas ganas de cara al Mundial».