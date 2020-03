Los memes del partido que no fue entre River y Atlético Tucumán: del coronavirus hasta el Ruso Zielinski

El Millonario no se presentó, el Decano quiso jugar y las redes sociales estallaron en gastadas para el plantel de Marcelo Gallardo.

La crisis que desató el coronavirus en las últimas horas en la no pasó desapercibida para el fútbol argentino. Mientras que la Superliga tomó como primer medida que los partidos se jueguen a puertas cerradas, el plantel de River decidió tomar unilateralmente una postura más extrema: no presentarse a jugar ante , en el debut por la Copa Superliga. Y así lo llevó adelante en la extraña jornada de sábado, en la que el Decano igualmente quiso jugar y se encontró con el Monumental cerrado. Las redes sociales no perdonaron al conjunto de Marcelo Gallardo y explotaron las cargadas.

River no se presentaría por el Coronavirus.



El Coronavirus: pic.twitter.com/4VWIBLuYt0 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) March 14, 2020

Erbes: "Daleeee venite el proximo finde che..." pic.twitter.com/NNAuddlYK2 — SA10 (@santealba) March 14, 2020

riber tiene el CACONAvirus — Victoriano Toto Caffarena (@Guason_79) March 14, 2020