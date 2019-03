Los memes de la 'revancha' entre el Real Madrid y Barcelona por La Liga

Real Madrid y Barcelona se volvieron a ver las caras apenas unos días después de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey en la que los Culés se impusieron. Esta vez por la Jornada 26 de La Liga .

Una vez más, las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter se desataron una cantidad enorme de memes.

A continuación los más graciosos:

El artículo sigue a continuación

Messi trying to hide from ramos......😂😂😂.#ElClasico pic.twitter.com/9vk6QHB1xu