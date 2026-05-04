Melvin Boel se pronuncia en X justo tras el partido Go Ahead Eagles - NAC Breda

Melvin Boel, técnico del Go Ahead Eagles, reaccionó por X tras saberse que el NAC Breda perdió el juicio contra la KNVB por el caso de los pasaportes.

El lunes se confirmó que el partido de la Eredivisie entre Go Ahead y NAC no se jugará, y en Deventer respiran aliviados.

El técnico rotterdamés publicó un GIF muy elocuente.

La cuenta oficial del Go Ahead también celebró la decisión. La victoria 6-0 sobre el NAC se mantiene.

El protagonista, Dean James, ya compartió la foto del Go Ahead en Instagram Stories. El alivio es evidente.

El NAC descendió de forma virtual: está a seis puntos del FC Volendam (-25 en diferencia de goles) y solo resta una jornada.

El Go Ahead, undécimo, aún recibirá al PSV y visitará al NEC.