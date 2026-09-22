¿Mejorará el rendimiento de Arabia Saudí? La alineación prevista de la selección saudí en la inauguración de la Copa del Golfo 27

La afición saudí espera con expectación el anuncio de la primera alineación oficial con la que Arabia Saudí disputará el partido inaugural de la Copa del Golfo "Golfo 27" mañana miércoles.

La selección saudí se enfrentará a su homóloga kuwaití mañana en el estadio Al Inma, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, en la apertura del torneo, que se prolongará hasta el próximo 6 de octubre.

Las selecciones de Arabia Saudí y Kuwait juegan en el Grupo 1, que incluye también a las selecciones de Irak y el Sultanato de Omán.

Según el sitio web del diario saudí Al Yaum, se espera que Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, apueste por la siguiente alineación ante Kuwait mañana en el inicio de su andadura en el torneo "Golfo 27":

Portería: Mohammed Al Owais.

Defensa: Mohammed Abu Al Shamat, Hassan Tambakti, Abdulelah Al Amri, Metaeb Al Harbi.

Centro del campo: Mohammed Kanno, Mukhtar Ali, Saleh Abu Al Shamat.

Ataque: Firas Al Buraikan, Sultan Al Mandash, Abdullah Al Hamdan.

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Donis había descartado a 8 jugadores de la lista de la selección saudí que participó en el Mundial 2026, encabezados por el capitán de la selección Salem Al Dawsari, estrella del Al Hilal, y el lateral derecho Saud Abdulhamid, estrella del Lens francés, por sufrir sendas lesiones.

El partido de mañana ante Kuwait será el primero que dispute la selección de Arabia Saudí desde el enfrentamiento con Cabo Verde (0-0) en el cierre de la fase de grupos del Mundial, del que se despidió en la primera ronda.