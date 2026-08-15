Según informa el diario Bild, Mohamed Ali Zoma ha despertado el interés de numerosos clubes. Entre ellos se menciona a los equipos de la Ligue 1 RC Lens y Paris FC. Pero también habría otros clubes que han puesto sus ojos en el jugador de 22 años.

Sin embargo, el club pide una suma considerable por Zoma. «No quiero ni ponerme a pensarlo, quiero quedarme con el jugador. Los demás seguro que también saben que no es un jugador barato», dijo el director deportivo Joti Chatzialexiou tras la victoria por 3-0 ante el Dynamo Dresde el pasado fin de semana, en la que el fenómeno marcó los tres goles del Núremberg. El presidente del consejo de supervisión, Peter Meier, ya había hablado antes de al menos 20 millones de euros como precio de traspaso.

Aun así, el club de Franconia Media no depende de unos ingresos elevados, algo que también da esperanzas al entrenador Miroslav Klose de que Zoma continúe. «Se sabe lo rápido que pueden ir las cosas en el fútbol, pero yo no me ocupo absolutamente nada de eso. Sé que aquí se siente muy bien. No tengo la sensación de que quiera irse a otro sitio», explicó.

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El FCN ingresó en los últimos años, entre otros, por Stefanos Tzimas (26,5 millones de euros), Can Uzun (13 millones de euros), Casper Jander (12 millones de euros) o Nathaniel Brown (11,75 millones de euros). Este último hizo entrar aún más dinero en caja en verano con su traspaso de alrededor de 50 millones de euros al Bayern de Múnich debido a un porcentaje de una futura venta.

Núremberg fichó a Zoma apenas el año pasado procedente del club italiano de la Serie C UC AlbinoLeffe. Según se dice, el traspaso fue de 1,5 millones de euros, por lo que el club podría celebrar una enorme ganancia de traspaso en caso de venta.

Zoma, que es de Merate, un municipio de la provincia de Lecco, en la región italiana de Lombardía, y que también tiene raíces en Costa de Marfil, fue titular el sábado en el prestigioso derbi de Franconia ante el Greuther Fürth.

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