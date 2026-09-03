Según informaciones de la Bild, el club de la Premier League Brighton & Hove Albion quería hacerse sí o sí con el jugador de 24 años en la recta final del mercado de fichajes de verano y, según dichas informaciones, estaba dispuesto a poner sobre la mesa una cifra de alrededor de 45 millones de euros.

En el Werkself, sin embargo, valoraban más alto el valor deportivo de Tillman que el posible traspaso y, en consecuencia, rechazaron una salida de última hora del atacante. Ya en la semana anterior, el Leverkusen había dado calabazas a los ingleses con una oferta de una cuantía similar, aunque algo inferior.

Tillman había llegado al Leverkusen en el verano de 2025 procedente del gran club neerlandés PSV Eindhoven, y el B04 pagó entonces una compensación de alrededor de 35 millones de euros.

Sin embargo, en su primera temporada con la camiseta del Werkself, el jugador de 24 años solo pudo cumplir las expectativas de forma limitada. Con el exentrenador Kasper Hjulmand apenas tuvo protagonismo y, en 42 partidos entre todas las competiciones, solo sumó nueve participaciones de gol (ocho tantos y una asistencia).

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¿Quería Malik Tillman dejar el Bayer Leverkusen?

También por eso, Tillman llegó a ser considerado en algunos momentos un firme candidato a un traspaso en verano. "Lo que he mostrado hasta ahora no ha sido lo que puedo hacer. La pasada temporada fue la peor que he jugado en mi carrera", dijo todavía en agosto en una entrevista con Sport Bild. "Se trataba de la confianza del entrenador y del respaldo del club. Son cosas que me han faltado."

Con el nuevo entrenador Carles Martinez, Tillman debe por fin mostrar todo su potencial: el español lo ve tanto en la posición de mediapunta como junto a Aleix Garcia en el centro del campo defensivo. En el estreno de la Bundesliga del pasado fin de semana, Tillman fue titular. Sin embargo, el Leverkusen perdió por un ajustado 2-3 ante el recién ascendido SC Elversberg.