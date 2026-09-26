Medios ingleses: «El Manchester City desciende de la Premier League tras un fallo histórico»

El Manchester City va a verse golpeado con una dureza sin precedentes tras la resolución de este jueves en el largo caso sobre las normas financieras de la Premier League, según la convicción de prestigiosos medios británicos. El gran club inglés ha sido declarado culpable por la comisión independiente de 114 de los 115 cargos. Según The Telegraph, ahora está claro: «Descenso para el Manchester City», titula el periódico a toda página.

El caso gira en torno a presuntas infracciones financieras en el periodo comprendido entre 2008 y 2018. El City sostuvo durante la batalla legal, que ya está en marcha desde 2024, que disponía de «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero según The Telegraph la comisión independiente ha desmontado por completo esa postura. El diario habla de posiblemente «la resolución judicial más trascendental de la historia del fútbol inglés».

The Telegraph considera que una infracción excepcional también debe castigarse con una sanción excepcional. «Para el Manchester City, la desagradable verdad ya no puede suavizarse», escribe el jefe de deportes Oliver Brown, que describe el descenso a lo largo de varias divisiones como «un punto de partida adecuado». Según él, a partir de ahora habrá un asterisco simbólico junto a los veinte grandes títulos que el City conquistó en ese periodo.

Según el periódico, la cosa no queda ahí, porque también deberían ponerse en cuestión los siete títulos de la Premier League de ese periodo. The Telegraph traza para ello la comparación con Lance Armstrong, que perdió sus siete victorias finales en el Tour de Francia después de ser suspendido de por vida. «Esos logros están hoy tan manchados que, en la práctica, se han vuelto irrelevantes», es el demoledor juicio sobre los campeonatos del City.

La supresión de esos títulos podría tener enormes consecuencias para los libros de historia del fútbol inglés. El Manchester United terminó por detrás del City en 2012 y 2018, y el Liverpool fue segundo en 2014, 2019 y 2022, aunque The Telegraph también menciona la posibilidad de no reasignar en absoluto los campeonatos en cuestión. Para ello, el periódico remite a Italia, donde el título de la Serie A de 2005 quedó vacante tras el escándalo del Calciopoli.

También una antigua declaración del exentrenador del City Pep Guardiola cobra de nuevo significado a raíz del fallo. «No dejaré que mi futuro dependa de si jugamos en la Premier League o en la League One», dijo el técnico en noviembre de 2023 sobre las posibles consecuencias. The Telegraph apunta con ironía que Guardiola ha regresado entretanto a Barcelona y sostiene que jugar en el tercer nivel podría acabar siendo uno de los menores problemas del City.

Otros clubes de la Premier League ya están valorando las consecuencias de la resolución. Según The Times, varios clubes ya habían recurrido anteriormente a abogados de primer nivel para estudiar si tienen derecho a una compensación, por ejemplo porque perdieron ingresos de la Champions League o primas de patrocinio debido a los resultados del City. Por ello, una demanda conjunta por daños y perjuicios de varios clubes ingleses también estaría entre las posibilidades.

Se espera que el City presente recurso, por lo que la batalla legal aún no tiene por qué haber terminado de forma definitiva por ahora. Aun así, el tono en Inglaterra tras la resolución es de una dureza sin precedentes: donde una deducción de puntos ya puede acarrear el descenso, ahora incluso se habla de la expulsión de la Premier League y de una caída a través de varias divisiones.

The Telegraph resume la situación de forma elocuente: «Estamos realmente en un terreno sin precedentes, y eso exige un castigo sin precedentes».