Los medios ingleses señalan a un jugador holandés como responsable de la eliminación del Liverpool de la Champions

El Liverpool de Arne Slot no sorprendió el martes en la vuelta de cuartos de la Champions ante el París Saint-Germain. En Anfield no remontóel 2-0 de la ida y volvió a perder 0-2. Varios medios ingleses señalan a un holandés como gran decepción.

The Daily Express, como otros medios, critica a Jeremie Frimpong y le da un 5: considera que el lateral derecho falló, sobre todo en defensa.

Los otros dos titulares holandeses, Ryan Gravenberch y Virgil van Dijk, recibieron una valoración ligeramente mejor, y el medio se mostró especialmente satisfecho con la actuación del capitán del Liverpool, que tuvo una gran ocasión de marcar el primer gol en la primera parte. «Aunque esta temporada aún no ha estado en su mejor momento, el holandés parecía estar cerca de su mejor forma», reza la conclusión.

The Mirror es aún más duro con el excolchonero y le pone un 4, tildando su actuación de «uno de sus peores partidos de la temporada». Sobre Gravenberch y Van Dijk, el medio se muestra positivo: ve al centrocampista «crecer en el partido» y destaca su «gran influencia en la segunda parte».

Para GOAL, Frimpong firmó una «actuación desastrosa» y le otorga un 3: «En la primera parte perdió el balón una y otra vez y fue sustituido al descanso».

A pesar de las críticas, Frimpong no es el único jugador cuestionado. Alexander Isak, recién recuperado de una larga lesión, también recibe duras valoraciones en la prensa inglesa.

El Daily Express afirma que el sueco «no aportó nada» en sus 45 minutos y le otorga un 3. El Mirror es algo más indulgente con un 4, pero califica de «decisión extraña» alinearlo de titular.

Tras la eliminación de la Liga de Campeones, las opciones de título para Slot se esfumaron. Ahora debe mantener al equipo concentrado en la recta final de la Premier para asegurar la clasificación a la próxima Champions: los Reds son quintos, cuatro puntos por encima del Chelsea.