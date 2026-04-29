Los medios españoles reaccionaron divididos tras el penalti pitado por Danny Makkelie a favor del Arsenal. Viktor Gyökeres marcó desde los once metros y puso el 0-1 en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Justo antes del descanso, Dávid Hancko empujó ligeramente a Gyökeres, y Makkelie señaló penalti sin revisar el VAR.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético se mostraron furiosos con Makkelie, pero en los medios hay opiniones divididas.

Marca lo califica de «penalti bastante discutible» en su crónica minuto a minuto. «Hancko se cuelga sobre Gyökeres, que cae. El árbitro no duda ni un instante y ni siquiera es llamado por el VAR. Bastante severo», afirma el diario deportivo.

«Gyökeres transforma el penalti con un potente disparo», escribe Sport. «Es cierto que el contacto de Hancko con Gyökeres fue leve… Los jugadores del Atlético protestan».

Fran Navarro, periodista activo en X, considera la decisión de Makkelie acertada: «Fue un empujón innecesario de Hancko. Una tontería, pero es penalti».