Es cada vez más probable que el partido del Mundial entre Túnez y los Países Bajos se retrase o suspenda por mal tiempo. Kansas City, sede del encuentro, afrontará condiciones meteorológicas adversas en las próximas horas.

Desde el miércoles se conoce la inestabilidad meteorológica, confirmada hoy por la cadena local KCTV5.

Entre las 16:00 y las 19:00 h (hora local) se esperan tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, rayos y fuertes ráfagas de viento en Kansas City y alrededores. El partido está programado para las 18:00 h.

Se espera que la tormenta se intensifique durante el encuentro y que, después de las 19:00, persista con un 60-70 % de probabilidad de más lluvias y rayos.

Ya llueve en la ciudad y, según Fox4 News, el Festival de los Aficionados de la FIFA cerrará a las 14:00 h por la tormenta.

A principios de semana, el Francia-Irak ya se interrumpió por una tormenta y se retrasó dos horas.

La FIFA no asumirá riesgos: si se detectan rayos a menos de trece kilómetros del estadio, el partido se detendrá treinta minutos y se reiniciará el reloj con cada nuevo rayo.