Medina Cantalejo: "No es adecuado usar las redes sociales para criticar a los árbitros tras los partidos"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha comparecido este martes ante los medios de comnunicación para hacer balance arbitral de los primeros dos tercios de la temporada y ha pedido a los clubes y a los aficionados rebajar la crispación contra los colegiados.

"Preocupación institucional sobre el respeto a la figura del árbitro. Antes algunos presidentes entraban al vestuario dando patadas, insultando... con el paso del tiempo todo ha cambiado y son las cuentas oficiales los que transmiten el mensaje contra el árbitro. No es lo adecuado ni el vehículo de hacerlo. Lo mejor es hacerlo cara a cara, como a mí me han enseñado. Algunos ya han pasado por mi despacho. Me han explicado los problemas y se han hablado y reconocido los errores, que han sido llevado a los seminarios. Van a venir más dirigentes en los próximos días. Lo que no podemos es estar con la hipocresía. Si nos quitamos la máscara, nos la quitamos todos. Me preocupa porque el tema va a ir a más. Se roza el insulto en páginas de los equipos y hay algún cafre que cree que a partir de eso tiene barra libre. Ha llegado el momento de decir: 'Ya vale'", comentó el presidente del CTA en el inicio de comparecencia.

"Cada uno debe aguantar su vela. Hemos tenido una denuncia pública del entrenador del Cartagena porque el árbitro dijo a sus jugadores: 'Os jodéis'. Hemos escuchado el audio de los partidos y nada. No aparecen por ningún lado. El club nos dice que es en el momento de ir al vestuario. Lo hemos vuelto a escuchar. Hasta tres veces y nada. ¿Quién miente? No aparece por ningún lado. No voy a permitir que se manche la imagen del árbitro. Es lo mismo cuando se comparan manos que son completamente diferentes. Solo pedimos respeto institucional. Me preocupa el aumento de violencia en el fútbol base", añadió.

El error del Real Sociedad - Betis de la Copa: "Hubo un error técnico en el partido de Copa entre la Real y el Betis. Lo vi y pregunté qué había pasado. Hubo un error al mandar la imagen. Se admitió el error".