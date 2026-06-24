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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Medida preventiva del seleccionador de Arabia Saudí para darle la vuelta al marcador

Arabia Saudí
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
World Cup
A. Lajami
H. Al Tambakti
G. Donis
Arabia Saudí
Cabo Verde
EE. UU.
Grecia

Momento emocionante para el jugador de Al-Akhdar antes de enfrentar a Cabo Verde.

La afición saudí sigue con preocupación la concentración de «Los Verdes» tras la lesión de un pilar defensivo, a pocas horas del clave duelo contra Cabo Verde en la tercera jornada del Mundial 2026.

El lema es claro: «No hay alternativa a la victoria». Un empate los dejaría fuera de la siguiente ronda de este Mundial histórico que se celebra en tres países.

Arabia Saudí es última con 1 punto, Cabo Verde tercera con 2 —los mismos que Uruguay—, y España lidera con 4.

Un triunfo, sumado a una victoria de España sobre Uruguay, le daría a Arabia Saudí el segundo puesto con 4 puntos.

La participación del defensa Hassan Tambakti en el próximo torneo de Estados Unidos, Canadá y México es duda. 

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Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Según el diario saudí «Al-Youm», fuentes de la delegación aseguran que el jugador sufre dolores recientes que le impidieron entrenar con el grupo, lo que reduce sus opciones de estar en el partido.

Ante esta situación, el seleccionador Georgios Donis ya prepara al suplente Ali Lagami para cubrir su posible baja.

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