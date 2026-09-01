El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha confirmado que el FC Bayern Múnich no fichará a ningún jugador más en el Deadline Day. En el capítulo de salidas, sin embargo, todavía podría pasar algo, y el técnico de 49 años también se refirió a los rumores sobre Sacha Boey y Hiroki Ito.

«No vamos a tener más incorporaciones. Estamos muy contentos con nuestra plantilla actual, con cómo estamos configurados. En cuanto a las salidas, todavía puede pasar algo», dijo Freund en la rueda de prensa previa al partido de la DFB-Pokal ante el VfL Osnabrück.

Sobre todo, al gran campeón récord del fútbol alemán le gustaría desprenderse de Boey, y recientemente surgieron rumores de que el lateral derecho podría cambiar al Hamburgo. Tampoco se descarta un nuevo regreso al Galatasaray, ya que el mercado de fichajes en Turquía sigue abierto algo más de tiempo.

Sacha Boey debe entrenarse de forma individual en el FC Bayern

Como consecuencia de las lentas negociaciones y del hecho de que Boey ya no desempeña ningún papel en los planes de Vincent Kompany, incluso ha sido “apartado” de los entrenamientos con el equipo y debe mantenerse en forma por su cuenta.

«Sacha está en forma, pero de acuerdo con Vinnie [Kompany] y con él hemos decidido que entrene de forma individual, ya que ahora mismo hay algunas conversaciones», explicó Freund sobre el trato especial a Boey.

La salida de Ito, en cambio, parece no ser un tema en el campeón récord, después de que recientemente hubiera informaciones sobre un posible traspaso al Ajax de Ámsterdam. «Con Hiroki no hay nada urgente. Yo también he leído los rumores, pero a día de hoy no hay nada de eso. Contamos con él para que siga con nosotros», dijo Freund sobre el central.

Arjon Ibrahimovic, en cambio, dejará el Bayern rumbo al Augsburgo. Según Sky , el rival de la Bundesliga pagará una cesión de 500.000 euros y podrá fichar en propiedad al jugador de 20 años el próximo verano gracias a una opción de compra de ocho millones de euros. Además, el Bayern se aseguró una cláusula de reventa.



