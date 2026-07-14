Medida excepcional: la FIFA pone fin a la polémica arbitral del Mundial con una nueva decisión

La FIFA ha decidido cambiar el VAR para las semifinales del Mundial 2026.

Según el diario británico «Mirror», la FIFA ha decidido trasladar a los árbitros del VAR al interior de los estadios que acogerán las semifinales, en lugar de gestionar todas las situaciones desde el centro de operaciones de Dallas, como se había hecho durante la mayor parte del torneo.

La medida responde a las críticas por el arbitraje en rondas previas, marcado por varias jugadas polémicas en cuartos de final.

Un equipo estará en el partido Francia-España en Dallas y el otro en el Inglaterra-Argentina en Atlanta.

La tecnología ya generó polémica, especialmente por la anulación del gol de Egipto ante Argentina en octavos, tras considerar los árbitros que Lisandro Martínez había cometido falta en el inicio de la jugada, lo que provocó protestas en el campamento egipcio.

También se anuló un penalti a Inglaterra ante Noruega pese a las protestas inglesas tras la caída de Ged Spence en el área.

Hasta entonces, todos los árbitros del VAR dirigían los partidos desde el Centro Internacional de Retransmisión de Dallas, pero la FIFA probó el nuevo sistema en algunos encuentros y decidió adoptarlo oficialmente para las semifinales.

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La presencia de árbitros de vídeo en el estadio busca garantizar un respaldo ante fallos técnicos o cortes de comunicación con el centro de operaciones, permitiendo revisar las imágenes y avisar al árbitro sin afectar el partido.

Dan Hunt, propietario del club estadounidense Dallas y miembro del comité organizador del Mundial, afirmó: «Estos partidos están llenos de jugadas emocionantes, y es difícil que solo cuatro árbitros puedan gestionar todo lo que ocurre dentro del campo, sobre todo teniendo en cuenta lo amplio que es el terreno de juego».

Y añadió: «Me alegro de que haya árbitros de vídeo dentro del campo, aunque todavía no sé cómo funcionará el mecanismo de comunicación entre ellos y los árbitros».

En este mismo contexto, la FIFA ha designado al árbitro salvadoreño Iván Barton para el partido entre Francia y España, quien estará asistido por David Morán (El Salvador) y Antonio Pobero (Nicaragua), el mismo dúo que le acompañó en sus tres encuentros anteriores del torneo.

El polaco Tomasz Kwiatkowski, con amplia experiencia tras dirigir la sala de vídeo en la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina, será el árbitro de vídeo principal, asistido por el holandés Dennis Hegler y el mexicano Guillermo Pacheco.

Barton ya había llamado la atención al ser el primer árbitro en mostrar una tarjeta roja por taparse la boca, al expulsar a Miguel Almirón en el partido Paraguay-Turquía el mes pasado.

Pese a la inferioridad numérica, Paraguay mantuvo la ventaja y ganó 1-0, antes de que Almirón se disculpara con sus compañeros.