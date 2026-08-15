Era el minuto 84 de la tarde del sábado en el Allianz Arena cuando, de repente, se hizo un gran silencio en el Allianz Arena de Múnich. Jamal Musiala había caído al suelo en campo rival e inmediatamente varios compañeros corrieron con nerviosismo hacia el internacional, que estaba dolorido.

También el médico de urgencias saltó de inmediato al campo en cuanto el árbitro Robert Hartmann detuvo el partido. Poco después hubo un ligero alivio. El médico se retiró tras echar un breve vistazo a Musiala y, segundos más tarde, el jugador de 23 años pudo abandonar el campo por su propio pie, aunque se le veía inseguro y con gesto afectado.

También justo después del pitido final seguía sin estar claro en un primer momento qué le pasaba exactamente a Musiala. "Se verá qué era. Pero, por supuesto, cruzamos los dedos", dijo el capitán del FCB, Manuel Neuer, en una entrevista con MagentaTV, tan falto de información concreta como el centrocampista del Leipzig Rocco Reitz.

Según informaciones del SID, Musiala sufrió un episodio de debilidad. Se quejó de mareos y problemas circulatorios. Durante el partido se registraron temperaturas claramente por encima de los 30 grados.

Jamal Musiala marca poco antes el gol que sentenció el partido

Pocos minutos antes del momento de shock, Musiala había marcado el 3-1 definitivo para los suyos en la Telekom Cup ante el Leipzig, tras una asistencia del nuevo fichaje Ismael Saibari. Luis Diaz y Nathaniel Brown, incorporado también este verano, marcaron los otros goles del campeón récord del fútbol alemán. Entre medias, Brajan Gruda había igualado para los visitantes sajones.

Musiala no fue el único jugador del Bayern que tuvo que marcharse del campo por precaución por su salud. Min-jae Kim ya no pudo seguir participando tras algo más de una hora por problemas en el muslo.

Ya en los primeros compases del partido Konrad Laimer había provocado preocupación entre todos los que apoyan al FC Bayern. El internacional austríaco, al parecer, ya no pudo seguir jugando tras un duelo, con fuertes dolores en la pierna derecha, en la zona del muslo o la rodilla.

El Bayern disputará el próximo martes su último amistoso ante el 1. FC Heidenheim, de la Segunda División, antes de medirse el siguiente sábado al Borussia Dortmund en la Franz Beckenbauer Supercup.