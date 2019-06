Medford: "Siempre es importante volver adonde a uno lo tratan bien"

Primera División de Honduras: El entrenador costarricense valora su regreso a Real España, club en el que vivirá su tercer ciclo.

Hernán Medford ya está en funciones en Real , club al que dirigió en otras dos etapas en el 2013 y 2015 y al que llevó a ganar el torneo en su primer año. Nuevamente en San Pedro Sula, el técnico costarricense mostró su felicidad por estar de regreso y empezó con la depuración de un plantel, al cual quiere formar a su manera.

"Siempre es importante volver adonde a uno lo tratan bien, con la afición siempre soy agradecido, es mutuo, les di un campeonato", comentó el Pelícano en entrevista con el sitio diez.hn.

El artículo sigue a continuación

Además, el técnico realizó una comparación con el equipo que alcanzó la gloria hace seis años en el fútbol hondureño. "Estamos en una etapa diferente, una camada joven, un cambio generacional que hay gente que lo entiende y otra que no", analizó en relación a la actualidad.

En la misma línea, Medford aseguró: "En este equipo, la mayoría de jugadores van a ser jóvenes y tienen que adaptarse y acoplarse a la exigencia y el profesionalismo; hay jugadores que cuando llegué, eran los jovencitos y ahora son los de experiencia".

Por otra parte, el DT de 51 años descartó que fuera a ser quien saque adelante a Real España tras el período pasado, en el que llegó con intermitencias a los playoffs antes de perder con Lobos UPNFM. "Aquí no hay un salvador. Si este equipo es grande, es por algo, aquí uno no es ningún bombero, uno viene a hacer su trabajo pero no es un adivino sobre si las cosas van a salir bien o mal. Con tiempo, yo creo que uno sí puede prometer cosas", sentenció.