Medford brinda una receta a la distancia para Real España

Primera División de Honduras: El ex DT del equipo de San Pedro Sula habló de la necesidad de cambios para que La Máquina repunte.

A Hernán Medford lo empujó hacia la puerta de salida la negativa actualidad de Real , que por su andar intemitente complicó sus chances de meterse en la instancia de playoffs en el Apertura 2019 de Honduras.

Actual en el Cartaginés de su país, el costarricense dirigió durante 11 juegos al equipo de San Pedro Sula y, al no poder prosperar con tan sólo 2 victorias en ese lapso, debió dejar su cargo en el que fue su tercer ciclo en el club. Pero el técnico de 51 años consideró que se necesitan modificaciones profundas para levantar al plantel.

El artículo sigue a continuación

"Es un tema que no quiero ni tocar porque al final muchos lo tildaron a uno de villano y no fue así, me fui sin hablar cosas por respeto a la institución, gente que respeto", dijo Medford en entrevista con el sitio diez.hn.

A la hora de referirse a su marcha, el entrenador contó: "Tampoco me fui por la parte deportiva, jamás; hay muchas injusticias, pero me la voy a comer, soy un caballero y voy a respetar a la dirigencia de Real España".

Y cuando se le pidió un consejo para el club aurinegro, el DT sugirió: "Es una recomendación que le mando a todos los dirigentes... muchas cosas tienen que cambiar, ojalá que lo hagan, es una institución que quiero y respeto, que tiene una gran afición... Tienen que cambiar muchas cosas para que vuelva a ser Real España. No voy a juzgar a nadie, mandé esa recomendación sencilla, normal, y ojalá que cambien muchas cosas para que esa institución vuelva a ser la misma".