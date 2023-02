Medellín vs. América de Cali EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Liga BetPlay 2023 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali sabe que no hay mejor manera de revalidar su grandeza que con títulos y para lograrlo, sabe también que debe consolidar su campaña desde las primeras fechas del campeonato donde buscará mostrar un gran equipo que tuvo varios refuerzos.

El Diablo Rojo será visitante de Medellín en el Atanasio Girardot con el objetivo de posicionarse como el primero en la tabla de posiciones, producto de una seguidilla de resultados positivos que han ido acompañados de excelentes actuaciones individuales y colectiva.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Medellín vs. América de Cali FECHA Sábado, 18 de febrero ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 16:10

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este sábado 18 de febrero a partir de las 16:10 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES NÓMINAS

Medellín: Mosquera; Marulanda, Palacios, Cadavid, Gómez; Ricaurte, Torres; Pardo, Pons, Quiñónes; Cetré.

América: Novoa; Arrieta, Andrade, Córdoba, Mena; Portilla, Leys; Mosquera, Falque, Quintero; Suárez.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Escarlatas y Poderosos:

• Independiente Medellín ganó los últimos seis partidos ante América de Cali en Primera División. Es la mejor racha de victorias del DIM ante este adversario en el torneo en el Siglo XXI.

• Independiente Medellín no ganó en sus últimos siete partidos en Primera División (5E 2D). Es su mayor racha sin victorias en el torneo desde una de ocho partidos entre marzo y agosto de 2021 (6E 2D).

• América de Cali ganó su último partido como visitante en Primera División (4-2 vs Deportivo Pasto). La ocasión más reciente que hilaron dos victorias consecutivas fuera de casa en el torneo fue en marzo de 2021: 1-0 vs Patriotas Boyacá y 2-0 vs Deportivo Cali.

• América de Cali es el equipo que más goles lleva anotados en la Liga BetPlay DIMAYOR I – 2023 (10). Seis de estos fueron de pierna izquierda, cuatro tantos más por esa vía más que cualquier otro conjunto.

• Independiente Medellín promedia los mayores índices de posesión de balón (65%), pases intentados por partido (486) y porcentaje de pases completados (87%) de la Liga BetPlay DIMAYOR I – 2023.