"Llegué a la selección siendo un niño y ahora me marcho siendo un hombre", escribió Jakobs en Instagram al anunciar su decisión.

El futbolista de 27 años explicó que, de ahora en adelante, quiere centrarse en su carrera de club y disponer de "más tiempo para mí y para mi familia". "Porque el tiempo es valioso y hay momentos que no vuelven".

Jakobs, nacido en Colonia y que se convirtió en profesional en el FC Colonia, todavía había vestido la camiseta de Alemania en la selección sub-21. En 2021 se proclamó campeón de Europa sub-21 con Alemania junto a Florian Wirtz y Nico Schlotterbeck, entre otros. Sin embargo, un año después decidió cambiar de federación para representar a Senegal y, desde entonces, jugó con la selección absoluta del país de origen de su padre.

"Gracias a Senegal pude cumplir mis sueños de infancia y vivir momentos que llevaré siempre en el corazón", destacó Jakobs. "Como hijo de un padre senegalés, fue muy especial para mí hacer realidad no solo mi sueño, sino también el de mi padre".

Ismail Jakobs participó en dos Mundiales con Senegal

El zurdo, que pasó del AS Mónaco al Galatasaray en 2024, debutó con Senegal en septiembre de 2022. Poco después, en el Mundial de 2022, fue titular a partir del segundo partido de la fase de grupos, dio una asistencia y alcanzó con la selección africana los octavos de final, donde cayó ante Inglaterra (0-3).

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En total, Jakobs disputó 33 partidos internacionales y participó en cuatro grandes torneos. El momento más destacado fue el triunfo en la Copa África a principios de año. El futbolista nacido en Colonia comenzó el torneo como titular, aunque perdió su puesto conforme avanzó la competición. Aun así, disputó cuatro partidos (una asistencia) y entró en la final contra la anfitriona Marruecos a un cuarto de hora del final.

Senegal había ganado la final en enero por 1-0 tras la prórroga. Sin embargo, debido a los tumultuosos acontecimientos ocurridos durante el polémico partido, a Jakobs y sus compañeros se les retiró posteriormente el título en primavera y se concedió a Marruecos en los despachos. La federación senegalesa de fútbol anunció entonces que recurriría la decisión ante el TAS.

El partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Bélgica fue el último de Jakobs con su selección

En el Mundial del verano pasado, Jakobs fue titular con Senegal en dos de sus cuatro partidos, incluido el desafortunado encuentro de dieciseisavos de final en el que cayó ante Bélgica. Los senegaleses ganaban 2-0 hasta poco antes del final del tiempo reglamentario, pero los belgas lograron forzar la prórroga y acabaron imponiéndose por 3-2. Fue el último partido de Jakobs con su selección.

En el Galatasaray, el defensa suele ser titular en el lateral izquierdo y ya ha disputado doce partidos esta temporada entre todas las competiciones. El contrato de Jakobs con el campeón turco expira el próximo verano.