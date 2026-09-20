En una entrevista con el portal danés Bold, el lateral izquierdo, que ahora milita en el Hertha BSC, habló en profundidad sobre su relación con Wagner y lanzó duras acusaciones contra su exentrenador.

"La relación entre Sandro Wagner y yo empeoró semana a semana. Quitó a un lateral izquierdo durante un partido, pero no me metió en el juego, y hubo desavenencias en el equipo", explicó Pedersen.

Durante un tiempo, el danés incluso fue apartado de la convocatoria por Wagner, aunque en la posición de lateral izquierdo sí había necesidad: "Varios jugadores fueron a ver a Sandro para preguntarle por qué no me utilizaba, incluso cuando el otro lateral izquierdo no podía jugar. No quiso escuchar nada de eso. Y eso que yo entrenaba bien y hacía lo que podía. Di asistencias en los amistosos".

¿Por qué Sandro Wagner consideraba a su jugador una "rata"?

Al margen de lo deportivo, Pedersen y Wagner habrían chocado varias veces. El técnico acusó, por ejemplo, al jugador de 30 años de filtrar asuntos internos a los medios: "La cosa realmente se descontroló y, de repente, me consideró una rata, tal y como lo expresó tan amablemente. Cada vez que había una reunión, decía que había ratas en el vestuario, y éramos dos jugadores que sabíamos exactamente a quién se refería con eso. Porque éramos nosotros los que nunca estábamos en la convocatoria".

Al final, Pedersen tuvo que recurrir a la vía judicial para poder volver a los entrenamientos. "Pasaron unas semanas en las que hubo abogados y demás de por medio, y después de unas cuatro semanas acordamos que probablemente lo mejor sería que yo volviera a entrenar. El club obligó a Sandro Wagner a disculparse por lo sucedido. Una semana después fue despedido. Había perdido el control del vestuario".

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¿En qué clubes militan actualmente Mads Pedersen y Sandro Wagner?

En la temporada 2025/26, Pedersen estuvo todavía en la convocatoria con Wagner en los tres primeros partidos de la Bundesliga, pero después dejó de formar parte por completo de la lista del Augsburgo hasta finales de noviembre.

Wagner fue finalmente despedido tras una derrota por 0-3 contra el TSG Hoffenheim; después, Manuel Baum tomó las riendas del FCA. Con él, Pedersen empezó a tener más minutos con regularidad, antes de que una lesión de rodilla volviera a frenarlo al final de la temporada.

Actualmente, Pedersen viste la camiseta del Hertha BSC, de la 2. Bundesliga, mientras que Wagner, tras nueve meses sin trabajo, firmó recientemente como nuevo entrenador jefe del Hannover 96.