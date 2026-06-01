«Me sorprendería que Robin van Persie siguiera como entrenador del Feyenoord»

Leon ten Voorde, periodista de Tubantia y Algemeen Dagblad, anticipa en «Voetbalpraat» de ESPN que Robin van Persie será destituido este verano como entrenador del Feyenoord.

El lunes, Dévy Rigaux, nuevo director técnico del club, sembró dudas sobre el futuro del entrenador al afirmar: «Primero analizaremos la temporada pasada y luego tomaremos una decisión».

«Nos tomaremos nuestro tiempo; no hay plazo fijo. Cuando tengamos claro el rumbo, decidiremos», concluyó el belga.

Más tarde, en Voetbalpraat se repasó esa declaración. Kwakman lo entiende: «Es lógico que primero quiera tener claro todo. Quizá se reúna con los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora empieza a trabajar y tiene tiempo hasta principios de junio».

Marciano Vink coincide: «Es lógico hacer una evaluación a fondo. Basta ver cómo se gestionó a las estrellas, la situación con Timber, la capitanía y la integración de los fichajes. Esas son cosas que un director técnico considera».

«¿O está Van Persie ahora tumbado en su hamaca, sin saber muy bien qué hacer? Me lo imagino. Lo único que realmente jugaba a su favor es que ha cumplido el objetivo: un billete para la Champions», concluye Vink.

Ten Voorde espera que Rigaux acabe despidiendo a Van Persie. «Me cuesta imaginar que ahora mismo no tenga nada claro. Creo que ya se ha formado una idea sobre la que basará su decisión final. Tras la rueda de prensa de hoy, me sorprendería que Van Persie siguiera como entrenador del Feyenoord», concluye el periodista.