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England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Me sorprendería que no fuera así... Roy Keane pronostica los finalistas del Mundial 2026

Francia vs Suecia
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Inglaterra queda fuera de la competición

Roy Keane, leyenda del Manchester United, ha revelado sus favoritos para ganar el Mundial 2026 y cree que ambos llegarán a la final dentro de 20 días.

Hasta ahora han avanzado a octavos Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos.

Inglaterra debutará en la fase eliminatoria el miércoles ante la República Democrática del Congo.

Sin embargo, según el diario inglés «Metro», Kane no espera ver a los Tres Leones en la final del 19 de julio en Nueva Jersey, sino que apuesta por que se repita la final de 2022 en Catar entre Francia y Argentina.

En «ITV» afirmó: «Los delanteros franceses no tienen nada que envidiar a nadie. Ya lo vimos con Brasil y con los titulares de Inglaterra ante Panamá».

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Y añadió: «Francia tiene más jugadores, pero Argentina también cuenta con muchos».

Y concluyó: «Argentina y Francia tienen grandes jugadores y opciones. No me sorprendería que vuelvan a encontrarse en la final; más bien me extrañaría que no ocurriera».

Francia jugará ante Suecia en octavos, y Argentina frente a Costa de Marfil.

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