«Me sorprendería que el Liverpool no quisiera ficharlo en propiedad»: Glen Johnson insta a su exclub a ejercer la opción de compra de Ronald Araujo al Barcelona por 47 millones de libras

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El exdefensa del Liverpool Glen Johnson ha pedido a su antiguo club que fiche en propiedad al jugador del Barcelona Ronald Araujo, cedido en Anfield, tras su impresionante inicio en el equipo. El conjunto de Merseyside tiene una opción de compra pactada de antemano por 47 millones de libras para adquirir al internacional uruguayo al término de la temporada 2026-27.

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El defensa uruguayo impresiona en Liverpool

Araujo se ha convertido rápidamente en una pieza clave de la defensa del Liverpool desde que llegó a Inglaterra cedido por una temporada el 10 de agosto de 2026. El defensa de 27 años ha disputado los ocho primeros partidos del Liverpool en la Premier League esta temporada, seis de ellos como titular. Su rápida adaptación al fútbol inglés ya ha llevado a pedir a los dirigentes de Anfield que aseguren su continuidad más allá del 30 de junio de 2027.

Su versatilidad refuerza los argumentos para ficharlo

Según los términos del acuerdo alcanzado en verano con el gigante catalán, el Liverpool tiene una opción para incorporar definitivamente al sudamericano el próximo verano por una cantidad fija de 55 millones de euros (47 millones de libras). Aunque ha jugado principalmente como defensa central a lo largo de su carrera en España, el corpulento futbolista también ha rendido bien en el lateral derecho durante las primeras semanas de la temporada.

En una entrevista con Betfred, Johnson, exlateral del Liverpool, explicó por qué esa flexibilidad táctica hace que ejercer la opción sea una decisión sencilla: «Cuando juega de lateral derecho se nota que no es un lateral derecho de formación, pero es rápido, fuerte y está dispuesto a cumplir con lo que le pida el equipo».

«Me sorprendería que el Liverpool no quisiera ficharlo definitivamente porque está demostrando que, además de ser un buen central, también puede jugar de lateral derecho cuando hace falta. Ahora mismo ocupa esa posición por algo y está haciendo un trabajo fantástico. A largo plazo, no creo que sea un lateral derecho, pero me ha impresionado mucho lo que he visto hasta ahora».

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El estado físico de Bradley condiciona los planes de fichajes

Araujo ha tenido que jugar de lateral en gran medida por la ausencia del internacional norirlandés Conor Bradley, a quien se señalaba como futuro dueño de la posición antes de sufrir un grave contratiempo por lesión. Por ello, han surgido dudas sobre si el Liverpool debería acudir al mercado en busca de un lateral derecho especialista o confiar en sus opciones actuales una vez que Bradley se recupere.

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Al valorar si su antiguo club necesita fichar a otro jugador para ese puesto, Johnson añadió: «Esperaría a ver cómo está Conor Bradley cuando vuelva de su lesión, porque no tenía ninguna duda de que iba a ser el lateral derecho titular del club hasta que sufrió esa horrible lesión. Así que mi primera pregunta sería: ¿en qué estado físico está? ¿Cuánto tardará en recuperar su mejor forma? Porque, si es pronto, el Liverpool no necesita fichar a nadie: contar con él y con Ronald Araujo como alternativa sería perfecto».

Este fin de semana llega la prueba ante el Arsenal

Tras ayudar al Liverpool a superar al Chelsea en los penaltis en la Carabao Cup entre semana, Araujo afronta ahora una gran prueba en la competición liguera cuando el Arsenal visite Anfield el domingo. Se espera que el uruguayo forme pareja con el capitán Virgil van Dijk en el centro de la defensa para el duelo de la novena jornada de la Premier League. Otra actuación contundente ante el Arsenal reforzaría aún más sus opciones de conseguir un contrato permanente.