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El exlateral derecho del Liverpool Glen Johnson ha cuestionado la reticencia de la directiva de Anfield a ampliar el contrato del centrocampista argentino Alexis Mac Allister, en medio de informaciones sobre una próxima remodelación del centro del campo. Aunque tiene contrato hasta junio de 2028 tras llegar procedente del Brighton en 2023, el jugador de 27 años afronta un futuro incierto en Merseyside.

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Un exdefensa cuestiona a la cúpula de Anfield

Johnson no entiende que el Liverpool se niegue a ofrecer un nuevo contrato a su regular creador de juego sudamericano y advierte de que otros clubes «se lo quitarían de las manos». Aunque el campeón del mundo rechazó marcharse en verano y ha marcado cuatro goles en 13 partidos esta temporada, la directiva ha declinado ampliar su contrato. En cambio, los responsables del club se inclinan por venderlo en el verano de 2027.

Sus compañeros del centro del campo renuevan antes que el argentino

Tras firmar un contrato de cinco años al dejar el Amex Stadium hace tres años, Mac Allister reveló en septiembre que estaba «muy, muy triste» después de que la dirección le comunicara que no estaba en condiciones de ofrecerle una renovación. Su frustración aumentó al ver cómo sus compañeros en el centro del campo Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai firmaban nuevos contratos de larga duración mientras él quedaba al margen.

En una entrevista con Betfred, Johnson expresó su incredulidad ante la situación: «Me sorprende. Siempre rinde bien, nunca juega realmente mal y es un gran futbolista en el Liverpool. Me gusta mucho como jugador y Alexis ha dicho abiertamente que quiere un nuevo contrato porque a un par de compañeros se lo han renovado y a él no. Está claro que está tan sorprendido como nosotros».

La reconstrucción de verano amenaza la continuidad del creador de juego

Según Sky Sports Switzerland, los responsables de fichajes de Anfield han informado al argentino de que planean invertir una suma importante en al menos un fichaje de renombre para el centro del campo al término de la temporada, por lo que rechazarán su petición de un nuevo contrato pese a su voluntad de quedarse.

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Sobre la importancia del centrocampista en el once titular, Johnson añadió: «Si tiene nivel para ser titular todas las semanas, sin duda es alguien a quien quieres conservar. Hace bien de todo y otros grandes equipos te lo quitarían de las manos, así que me sorprende que aún no le hayan renovado.

«Quizá haya información interna que desconocemos, pero, por el jugador que es y por lo mucho que ayuda al equipo, creo que deben conservarlo».

Los vigentes campeones, próximos visitantes de Anfield

Aunque persisten las dudas sobre su futuro a largo plazo más allá de esta temporada, Mac Allister sigue siendo una pieza fundamental sobre el terreno de juego para el entrenador Andoni Iraola. Tras salir únicamente desde el banquillo en la victoria del miércoles ante el Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup, se espera que el argentino vuelva al once titular este fin de semana. El Liverpool recibe al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, el domingo en un gran duelo de la novena jornada.