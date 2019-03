“Me siento libre”: Esposa de Arturo Vidal confirma el quiebre con el futbolista

María Teresa Matus decidió romper el silencio confesando que la relación con el volante del Barcelona llegó a su término.

A fines del 2018 comenzaron los rumores que daban cuenta del quiebre entre Arturo Vidal y María Teresa Matus, pero hasta el momento ninguno de los dos había confirmado la noticia.

Sin embargo, fue Marité, como es conocida entre sus familiares y amigos, quien decidió romper el silencio confirmando que ambos decidieron tomar rumbos separados.

La ahora ex esposa del formado en Colo Colo sostuvo en diálogo con Las Últimas Noticias que tomó la decisión hace cinco meses de irse a vivir sola con los tres hijos que tiene junto al futbolista -Alonso (9), Elizabetta (4) y Emiliano (1)- a Barcelona. Todo con el fin de que ellos estuvieran cerca de su padre.

"Irse de Múnich fue un tema porque yo no quería, los niños tampoco. Allá tenían todas sus amistades", confesó. "Decidimos vivir en Barcelona para que los niños estén cerca del papá, es importante que estén cerca de Arturo. Pero fue difícil convencerlos. Ahora todo está bien, ellos están felices", agregó.

El artículo sigue a continuación

Finalmente, comentó que se encuentra con "proyectos, con ganas de hacer muchas cosas. Me siento independiente, libre, puedo ser yo. Disfruto a concho a mis hijos, vivo cada momento con ellos, me gusta disfrutarlos. Me encanta el país y me encanta mi casa", cerró.

Cabe recordar que la relación comenzó en 2008, cuando el oriundo de San Joaquín vestía la camiseta del Bayer Leverkusen. Un año más tarde se casaron en secreto por el civil, pero el 27 de diciembre de 2014 la pareja decidió contraer matrimonio en la Iglesia San Ignacio de Loyola en una celebración que contó con Carlos Tevez, Gianluigi Buffon y Andrea Pirlo entre los invitados.