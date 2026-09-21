Marc Casadó, centrocampista del Deportivo de La Coruña cedido por el Barcelona, recibió un duro golpe tras someterse a una operación quirúrgica a raíz de una fractura en la clavícula, lo que amenaza con dejarlo fuera de los terrenos de juego durante varios meses y lo obliga a detenerse en una etapa en la que buscaba asentarse con su nuevo equipo.

El diario español "Sport" informó de que Casadó sufrió la lesión durante el partido del Deportivo ante el Real Betis, el domingo, después de caer sobre su hombro tras un choque con Marc Roca, retirándose del campo de inmediato con dolores evidentes que generaron preocupación en ambos clubes, el Deportivo y el Barcelona.

El jugador había comenzado el partido como titular, en su tercera aparición desde su llegada al Deportivo, después de conformarse con un papel de suplente ante el Sevilla durante una semana que vivió rotaciones en la alineación.

Casadó fue consciente de la magnitud de la lesión nada más caer y repitió ante los médicos: "Me he roto, me he roto", antes de ser sustituido de inmediato.

El club gallego anunció el lunes que el jugador se sometió a una operación quirúrgica en la ciudad de La Coruña, bajo la supervisión del especialista en lesiones deportivas Rafael Arriaza, debido a una fractura en la clavícula derecha.

El Deportivo señaló en un comunicado médico publicado a través de sus cuentas oficiales y su página web: "Marc Casadó ha sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital HM Modelo de La Coruña por el especialista en lesiones Rafael Arriaza, debido a una fractura en la clavícula derecha".

El club no precisó el tiempo de baja del jugador, limitándose a confirmar que la fecha de su regreso a la competición se determinará en función de la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, este tipo de lesiones puede imponer una ausencia de entre 8 y 12 semanas, lo que significa que estaría alejado de los terrenos de juego durante unos 3 meses, con la posibilidad de que su baja se prolongue hasta el próximo mes de enero, tras las vacaciones de Navidad.

La lesión representa un revés duro para Casadó, que esperaba conseguir una mayor oportunidad de participación con el Deportivo, después de encontrarse fuera de los planes habituales de Hansi Flick en el Barcelona.

El jugador se había marchado al equipo de la ciudad de La Coruña en el último día del mercado de fichajes, en busca de un mayor espacio para jugar y relanzar su carrera.