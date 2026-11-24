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Frenkie de Jong reveló que Hansi Flick lo probó de central en los entrenamientos antes de situarlo en esa posición ante el Alavés. Antes del partido de Champions League del miércoles contra el Sabah FK, el neerlandés aseguró que mantiene una buena relación con Flick y que quiere recuperar un puesto habitual en el once.

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De Jong revela cómo Flick le hizo jugar de central

El jugador del Barcelona Frenkie de Jong habló de su inesperado paso al centro de la defensa y reveló que Hansi Flick lo probó en esa posición durante los entrenamientos antes de situarlo ahí ante el Alavés. En la rueda de prensa del martes, previa al duelo de Champions League del miércoles contra el Sabah FK, el futbolista de 29 años se mostró dispuesto a asumir tareas defensivas, aunque se considera ante todo centrocampista.

«En algunos entrenamientos me había puesto de central para ver cómo iba. Y contra el Alavés creo que pensó que me necesitaba ahí. Y me puso ahí», explicó De Jong. «Me considero centrocampista, es donde más cómodo me siento y donde siempre he jugado. Pero si el entrenador lo cree conveniente o el equipo me necesita en otra posición, jugaré donde haga falta».

Buena relación con Flick y deseo de ser titular

Tras superar a Phillip Cocu en abril de 2026 y convertirse en el jugador neerlandés con más partidos en la historia del Barcelona, De Jong ha recuperado su mejor estado físico después de un periodo de baja por lesión. Preguntado por lo ocurrido con la capitanía durante el verano y por la competencia por un puesto, insistió en que mantiene una buena relación con Flick y dejó claro que quiere jugar habitualmente de titular.

«Ya he hablado mucho de la lesión y de lo que pasó en verano... No voy a volver a entrar en eso. Mi relación con el entrenador es buena. Me encuentro bien, fuerte, e intento centrarme en lo que está pasando ahora», dijo De Jong. «Tuve la lesión, he vuelto y me encuentro muy bien. Veremos cómo va... Me encuentro bien y tengo mucha confianza en mí mismo. Estoy bien y lo demuestro en los partidos y en los entrenamientos. Quiero ser titular, como siempre».

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Dispuesto a jugar en varias posiciones ante un calendario exigente

De Jong, que en octubre de 2025 amplió su contrato con el Barcelona hasta 2029, subrayó que jugar en el club exige demostrar constantemente la propia valía en un calendario agotador de dos o tres partidos por semana.

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«Me encuentro bien, fuerte, con confianza... En el Barça tienes que demostrar lo que vales», afirmó. «Estamos acostumbrados a jugar muchos partidos, es igual todos los años. Hay dos o tres partidos por semana y estamos preparados para ello. Puede que nos cansemos, pero tenemos energía y estamos acostumbrados a jugar muchos partidos».

Su polivalencia, clave para el viaje récord a Bakú

El Barcelona recorrerá 3.970 kilómetros hasta Bakú en el desplazamiento europeo más largo de su historia, por encima de los viajes de 3.725 kilómetros a Kazán en 2009 y 2010.

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El Barcelona ocupa la quinta posición en la fase de liga de la Champions League y lidera LaLiga con tres puntos de ventaja tras remontar el domingo para ganar 3-2 al Villarreal. Ante el Sabah FK, 31.º clasificado, Flick valorará la capacidad de adaptación táctica de De Jong, mientras que Lamine Yamal será baja por unas molestias leves en el tobillo.