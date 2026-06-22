«Me pregunto por qué el Feyenoord es tan bueno despidiendo a jóvenes jugadores de calidad»

Willem van Hanegem disfrutó el sábado con la actuación de Crysencio Summerville, según escribió en su columna para el Algemeen Dagblad. El icono del Feyenoord cree que el extremo del West Ham United debe ser titular con Holanda.

Summerville, de 24 años, fue titular contra Japón, pero contra Suecia entró desde el banquillo. Al exfutbolista le encanta el delantero de Róterdam.

«Se va a convertir en un futbolista muy, muy bueno. Me pregunto por qué ha jugado tan poco tiempo en el Feyenoord y por qué a mi club siempre se le da tan bien deshacerse de los jóvenes jugadores con talento».

Para Van Hanegem, el jugador lo hizo casi todo bien. «Para mí fue el mejor en el campo. Me pareció raro que fuera suplente. Les molesta que saquen a Donyell Malen de la delantera y, para reservarlo, de repente ponen en el banquillo a un jugador que aún no tiene tanta experiencia».

«A partir de ahora debe ser titular. Puede ser el gran descubrimiento del Mundial; de hecho, ya lo es», concluye.

Tras cuatro partidos con la selección, ha marcado dos goles, ambos en el Mundial.

Tras el Mundial, todo indica que fichará por otro club; Transfermarkt valora su pase en 35 millones de euros.