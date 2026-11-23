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Steven Gerrard cree que Mauricio Pochettino se equivocó de lleno al dejar a Harry Maguire en el banquillo en su primer partido al frente del Manchester United. El excapitán del Liverpool calificó de «un poco irrespetuosa» la decisión de dar la titularidad a Matthijs de Ligt y advirtió de que el United tendrá que pagar enormes cantidades para fichar defensas de primer nivel en enero.

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Gerrard critica la decisión de Pochettino sobre Maguire

Gerrard ha cuestionado la decisión de Pochettino de dejar fuera a Maguire en la derrota por 4-0 del domingo en Anfield, donde Leny Yoro fue expulsado pronto y el Liverpool se adelantó por dos goles. De Ligt, que todavía se está recuperando de una lesión de larga duración, fue titular en lugar de Maguire.

«Creo que se equivocó», dijo Gerrard en The Overlap. «Creo que se equivocó con la defensa. Poner a alguien de titular en un partido de esa magnitud... Es el partido más importante del país. Todas las miradas del mundo están puestas en él».

«Debería haber sido titular»

Gerrard se sumó a Jamie Carragher al cuestionar la decisión de alinear a De Ligt , pero fue más allá al sugerir que suponía una falta de respeto hacia Maguire. «Olvídate de los jóvenes que quizá todavía no estén preparados. Matthijs de Ligt ha estado un año de baja. Harry Maguire es ahora mismo su mejor defensa. Debería haber sido titular», añadió.

«Es de los que se remangan y lo intentan. Vale, no ha estado perfecto, pero dejarlo fuera y poner a De Ligt por delante de él me pareció un poco irrespetuoso».

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Maguire marcó la diferencia al salir del banquillo

Gerrard consideró que Maguire mostró lo que le había faltado al United nada más entrar en el campo y destacó un bloqueo crucial antes del descanso. «Marcó la diferencia cuando salió. Fue uno de los que se jugó el físico», afirmó.

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«Hizo un gran bloqueo, creo que alrededor del minuto 38 o 39, que evitó un gol seguro. He visto mucho al Manchester United esta temporada y él es de los que lo intentan». Pese a los esfuerzos de Maguire, Rio Ngumoha y Victor Munoz marcaron dos goles en los últimos minutos para completar la goleada.

Reforzar la defensa en enero le saldrá caro al United

Con el United en puestos de descenso, Gerrard cree que reforzar la defensa en enero será caro.

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«¿Quién va a dejar salir a centrales de primer nivel en enero? A menos que alguien esté dispuesto a pagar una cantidad astronómica. Eso es lo que tendrá que pasar», afirmó.