«Me pareció bastante extraña la minuto de silencio por Bartina Koeman. Más gente pierde a familiares»

Robert Maaskant se ha preguntado en voz alta por qué la selección neerlandesa guardó el jueves por la noche un minuto de silencio por Bartina Koeman, fallecida la semana pasada. «Extraño», dijo Maaskant a Sportnieuws.

Hace una semana y media falleció Bartina Koeman, la mujer del exseleccionador Ronald Koeman, a causa de un cáncer de mama con metástasis.

Por ello, la selección neerlandesa guardó antes del duelo de la Nations League contra Alemania (1-1) un minuto de silencio por Bartina Koeman. A Maaskant eso le pareció algo extraño.

«Fue algo muy bonito y respetuoso», comenzó Maaskant en declaraciones a Sportnieuws. «Creo que soy el único, y seguramente recibiré muchísimas críticas, pero me pareció bastante extraño ese minuto de silencio», continuó el exentrenador de, entre otros, NAC y VVV-Venlo.

Maaskant lo encontró principalmente extraño porque el hijo no nacido de Cody Gakpo no tuvo un minuto de silencio durante el Mundial. «Entonces vuelvo a ese razonamiento por un momento. ¿Qué haces entonces con eso?»

«Tengo todo el respeto por la familia Koeman, pero, por supuesto, hay más familias que pierden a personas. Me parece maravilloso que haya sucedido, pero sí tengo curiosidad por saber cuál fue el razonamiento», concluyó.