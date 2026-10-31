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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Oliver Maywurm
Traducido por

«Me parece difícil cuando...»: Max Eberl, del Bayern de Múnich, responde con una repregunta irónica a las críticas de Michael Ballack a los dirigentes del club por Lennart Karl

Bundesliga
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
L. Karl

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, ha respondido con una pregunta cargada de ironía a los duros ataques de Michael Ballack, representante de Lennart Karl.

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«No sé si lo dijo como analista de DAZN o como representante del jugador», comentó Eberl tras el 2:2 del Bayern contra el Borussia Dortmund el sábado por la noche, en una clara alusión al delicado doble papel de Ballack al hacer sus declaraciones, que han acaparado titulares, sobre las críticas de los dirigentes del Bayern a Karl.

Al fin y al cabo, el excapitán de la selección alemana representa al joven futbolista del FCB a través de su agencia Lucky 13. Al mismo tiempo, Ballack trabaja como analista para la plataforma de streaming DAZN, donde también defendió a Karl frente a las críticas, especialmente las del presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß.

«Lennart tiene 18 años. ¿Dónde estabais vosotros a los 18? Igual que experimenta sobre el terreno de juego, también lo hace fuera de él», había subrayado Ballack. «Las redes sociales son hoy un factor importante, no solo para la generación joven. Todo el mundo tiene derecho a mostrarse como quiera. También está claro que no siempre se acierta. Por desgracia, los juicios están asegurados».

¿Qué le criticó Uli Hoeneß a Lennart Karl?

Una clara indirecta a Hoeneß, que recientemente volvió a criticar a Karl por su comportamiento público, a veces extravagante. «Los jugadores jóvenes necesitan humildad y presión. Las comparaciones con Olise, evidentemente, no le hacen ningún bien; todavía hay un mundo de diferencia entre ellos. Por ejemplo, no sé si a Lennart Karl le beneficia que siempre se le arrope», dijo Hoeneß en una entrevista con Welt am Sonntag.

FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images
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Según una información de Bild, a varios responsables del FCB les incomoda el «estilo de vida glamuroso» de Karl, como lo describe el tabloide, y desearían que el joven de 18 años tuviera los pies más en la tierra. Más aún cuando Karl no logró convencer con su rendimiento en las primeras semanas de esta temporada y atravesó un pequeño bache.

A Ballack tampoco le gustó que Eberl hubiera criticado públicamente el estado de forma de Karl en ese sentido: «Que Max Eberl, ahora que la curva de rendimiento de Lennart vuelve a apuntar claramente hacia arriba, diga que ha atravesado un bache deportivo, adornándolo con errores, resulta incomprensible por el momento elegido y, como mínimo, cuestionable por su contenido», afirmó el exjugador de 50 años.

Eberl responde a Ballack: «Me parece difícil cuando...»

En Sky, Eberl reaccionó tras el gran partido contra el BVB específicamente a las críticas de Ballack hacia él: «Sinceramente, me parece difícil mantener ahora una disputa a través de los medios», subrayó el responsable deportivo del FCB, antes de aclarar: «Sabíamos que su evolución también podía sufrir algún bache. Y no dijimos nada más que eso. Se ve que vuelve a ir hacia arriba y que está en el buen camino. Me impresiona cómo este joven deja todo eso a un lado. Eso es lo que dije como representante del Bayern de Múnich». Después, Eberl añadió, dirigiéndose a Ballack: «Por eso no entendí del todo lo que dijo como representante o como analista».

En el duelo cumbre contra el BVB, Karl entró poco antes del final y estuvo a punto de decidir el partido a favor del campeón récord, pero su buen remate se estrelló en el larguero. Hasta la fecha, el jugador, que ha sido internacional alemán en cuatro ocasiones y por cuya situación se habrían interesado recientemente tres grandes clubes ingleses, suma esta temporada un gol y dos asistencias en doce partidos entre todas las competiciones.

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