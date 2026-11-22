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La salida de Roberto De Zerbi del Olympique de Marsella no fue una simple etapa pasajera en su carrera como entrenador, ni una decisión técnica que quedó cerrada en cuanto dejó el estadio Vélodrome. Al contrario, le dejó una herida cuyos detalles el técnico italiano sigue recordando con amargura, después de sentir que pagó el precio de unos fracasos de los que no era el único responsable y que algunas de las promesas que recibió al asumir el cargo nunca llegaron a cumplirse.

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Mientras recupera su brillo en el Tottenham, De Zerbi no dudó en reabrir el capítulo de su experiencia en Francia, con críticas claras a los antiguos dirigentes del Marsella y revelando el enorme dolor que acompañó su salida de un club en el que deseaba quedarse durante muchos años.

El entrenador italiano Roberto De Zerbi ha recuperado su prestigio tras liderar una notable reacción del Tottenham en la Premier League, después de un arranque titubeante en la actual temporada 2026-2027.

De Zerbi había tomado las riendas del conjunto londinense el pasado mes de marzo y logró salvarlo del descenso la campaña anterior, antes de enfrentarse a serias dificultades en el inicio de la nueva temporada, marcado por el bajón en los resultados y la irregularidad en el juego.

Sin embargo, las últimas semanas han supuesto un giro importante en la trayectoria del equipo, después de que el Tottenham encadenara tres victorias consecutivas en octubre, entre ellas dos triunfos importantes ante el Chelsea y el Crystal Palace, que le devolvieron a la mitad alta de la clasificación.

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Esta reacción no pasó desapercibida, ya que De Zerbi fue galardonado con el premio al mejor entrenador de la Premier League del mes de octubre, en reconocimiento al trabajo realizado para devolver al equipo al buen camino.

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Aun así, los nuevos éxitos no le han permitido olvidar su turbulenta etapa en el Marsella, club que abandonó el pasado mes de febrero, 18 meses después de asumir el cargo, en medio de desencuentros y de una creciente sensación de que no se cumplieron los compromisos que se le habían hecho.

De Zerbi: «Fui el chivo expiatorio de todos»

Al hablar de su experiencia en el club francés, el técnico italiano no ocultó su malestar por la forma en que terminó su relación con el Marsella, y consideró que en muchas ocasiones se convirtió en la persona sobre la que recaía la responsabilidad de las crisis, pese a que los problemas exigían que todas las partes rindieran cuentas.

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«En muchas ocasiones fui el chivo expiatorio de todos, pero en un club y una ciudad de este tamaño e importancia, todo el mundo debe asumir su responsabilidad, y no un número reducido de personas, entre las que yo era una», declaró De Zerbi en unas palabras recogidas por el portal francés Foot Mercato.

Estas palabras reflejan que el entrenador italiano sigue sintiéndose tratado injustamente, ya que considera que la valoración de su etapa no fue justa y que cargarle solo a él con la responsabilidad del bajón del equipo ignoró la magnitud de los desafíos que afrontó el club durante ese periodo.

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De Zerbi no se limitó a criticar la forma en que se le culpó, sino que fue más allá y desveló el motivo más profundo de su amargura, insistiendo en que su salida no era el escenario que había imaginado cuando aceptó entrenar al Marsella.

«Lo siento, porque cuando llegué al Marsella tenía muchísimas ganas de quedarme allí y pensaba que seguiría durante muchos años, pero algunas personas no cumplieron las promesas que me hicieron y me dijeron cosas que luego no respetaron», afirmó el técnico italiano.

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Y añadió, recordando el punto de inflexión en su relación con el club: «Pasó un año y medio antes del Trofeo de Campeones en Kuwait, y estábamos a punto de ganar el título tras 12 años sin conseguirlo. Desde aquel partido, la situación empezó a deteriorarse y siguió empeorando hasta mi salida».

De Zerbi cerró su intervención subrayando el lugar especial que ocupa el club francés en su corazón: «El Marsella es uno de los clubes que más llevo en el corazón, junto al Foggia. Sufrí mucho cuando me fui, porque di todo lo que tenía por el Marsella».

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Con estas declaraciones, el entrenador del Tottenham ha vuelto a poner el foco en los entresijos de su salida del Vélodrome, dejando claro que el éxito que cosecha actualmente en Inglaterra no ha borrado la amargura de una experiencia que esperaba convertir en un proyecto a largo plazo, antes de que terminara entre promesas incumplidas y desencuentros sin resolver.