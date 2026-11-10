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Marc Cucurella se ha hecho famoso por sus extravagantes celebraciones de títulos y sus promesas atrevidas, pero su última revelación tiene que ver con un entrenador legendario. El defensa del Real Madrid ha contado los detalles de un divertido intercambio con Jose Mourinho sobre su creciente colección de tatuajes.

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Una promesa cumplida para los campeones del mundo

El lateral del Real Madrid Cucurella ha revelado que su actual entrenador, Jose Mourinho, quiere ser el próximo en quedar inmortalizado en la piel del defensa. El exjugador del Chelsea ya había acaparado titulares por su empeño en celebrar los triunfos con gestos especiales: recientemente rindió homenaje al seleccionador español Luis de la Fuente tras la histórica conquista del Mundial por parte de España. Antes del torneo disputado en Norteamérica, el lateral izquierdo había prometido tatuarse la cara de De la Fuente si España lograba el título, algo que consiguió al derrotar a Argentina en una emocionante final.

La victoria de España, sellada con un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga, supuso su segundo título mundial y dio paso a un verano de celebraciones para Cucurella. Fiel a su palabra, el jugador de 28 años regresó a la concentración de la selección en septiembre con la imagen de su seleccionador tatuada en el cuerpo.

El defensa aseguró que no se arrepiente de ese homenaje permanente durante una reciente intervención en la emisora española Cadena Cope. Explicó que ya había hablado de la idea en casa antes de que los medios le preguntaran por ella, por lo que era una decisión familiar tomada mucho antes de hacerse el tatuaje.

Mourinho quiere su propio homenaje

«No me arrepiento, sinceramente», dijo en una entrevista con la radio española. «Sabía que me ibais a preguntar por ello y ya lo había pensado, lo había comentado en casa. Y cuando me preguntasteis, pues eso fue lo que dije». Sin embargo, el español insinuó que sus tatuajes dedicados a entrenadores quizá no terminen con De la Fuente, especialmente ahora que Mourinho insiste en tener el suyo. Al técnico portugués, que nunca ha rehuido los focos ni una broma, al parecer le pide un gesto similar a su defensa estrella desde que volvieron a coincidir en la capital española.

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Según el exjugador del Chelsea, Mourinho ya ha imaginado exactamente cómo debería ser ese homenaje. «Algunos me dicen que me tatúe la cara de Mourinho y... Mourinho me lo dijo», añadió Cucurella durante la conversación. «Recuerdo que Mourinho me envió una foto de mi pecho con su cara tatuada».

Éxito a las órdenes de Mourinho en el Real Madrid

Getty Images

No es la primera vez que el versátil defensa cambia de aspecto para celebrar una gran victoria sobre el terreno de juego. Tras el éxito de España en la Eurocopa 2024, cumplió su famosa promesa de teñirse de rojo intenso su característica melena rizada, demostrando que se toma en serio sus apuestas. Desde su llegada al Real Madrid en el mercado de fichajes de verano, se ha convertido rápidamente en una pieza fundamental del sistema de Mourinho.

Aunque la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid tuvo un comienzo difícil, que incluyó una derrota inesperada ante el Real Betis, el equipo ha encontrado desde entonces su ritmo bajo sus órdenes. El técnico fue nombrado recientemente mejor entrenador de LaLiga de octubre tras llevar al club a un pleno de victorias, incluida una contundente ante su rival, el Barcelona, en El Clásico.