«¡Me lo apuesto todo!»... Walker pronostica al campeón del Mundial

Kyle Walker, exdefensa de Inglaterra y estrella del Manchester City, apuesta este domingo por España como campeona del Mundial 2026. Para él, su dominio de la posesión la sitúa por encima de Argentina y del resto de rivales.

En declaraciones al diario británico «The Sun», Walker afirmó: «Apostaría mi dinero a que España ganará el Mundial. La razón es su dominio de la posesión y la forma en que controla los partidos. Nadie lo hace mejor que ella».

Aun así, admite que descartar a Argentina sería un error por la presencia de Lionel Messi, aunque prevé que España imponga su estilo y repita el resultado de la semifinal ante Francia.

España tiene el ADN del Manchester City.

Walker recordó su etapa en el Manchester City de Pep Guardiola, donde imperaba un estilo similar, y afirmó: «Cuando el City ganaba 1-0, casi nunca perdíamos. España tiene el mismo ADN».

Reconoce que no es el fútbol más emocionante, pero asegura que el control gana partidos: «A veces, el fútbol aburrido es el fútbol ganador».

Y añadió con pesar: «Habría aceptado un fútbol aburrido para estar ahora en la final con Inglaterra y optar al título. No me importaría cómo, con tal de ganar y poner otra estrella en la camiseta».

Rodri, un Busquets redivivo.

Elogió a su excompañero en el City y capitán de España, Rodri, quien tras varias lesiones volvió al nivel que mostró antes del Balón de Oro, según Walker.

«Lo que Rodri mostró ante Francia es lo que veía cada día cuando estaba al 100 %. Sus números hablan por sí solos: con él en el City apenas perdemos uno de cada diez partidos gracias a su control del ritmo».

«Juega al ritmo que le conviene y me recuerda mucho a Sergio Busquets por su forma de moverse y gestionar el terreno. Quizá no sea el centrocampista más dinámico, pero su inteligencia y visión lo compensan».

Cocoria, la pesadilla de los rivales

También elogió al lateral Marc Cucurella, al que describió como una pesadilla para los rivales por su intensidad y disciplina.

Pese a su apoyo a España, Walker admitió que verá la final con calma, tras la tensión de los partidos de Inglaterra: «La verdad es que no me importa quién gane. Es un partido que puedo disfrutar sin nervios».

Opinó que España no ha mostrado su mejor fútbol en el torneo, mientras que Argentina ha estado al límite en algunos partidos, sobre todo tras ir 2-0 abajo ante Egipto antes de darle la vuelta al marcador y ganar.

Arrepentimiento inglés

El inglés admitió que su selección sentirá arrepentimiento tras caer en semifinales: «Cuando estás tan cerca de la final, es normal sentir arrepentimiento y amargura. Me hubiera gustado hablar de Inglaterra y animarla a dar el último paso, pero se acabó».