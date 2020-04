"Me llamó hasta el técnico": La historia que une a Paulo Garcés con Boca

El actual meta de Curicó Unido, con pasos por Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile, aseguró que en 2011 pudo llegar a La Bombonera.

Paulo Garcés se unió a la tendencia de las conversaciones por Instagram para, mediante un Live con el portal Curicó Albirrojo, asegurar que en 2011 pudo llegar a La Bombonera para fichar con Boca. El actual arquero de , con pasos por , y Universidad de , aseguró que hasta recibió el llamado de Julio César Falcioni, otrora técnico del Xeneize.

“En 2011 tuve la posibilidad de ir a . Me llamó hasta el técnico, que era Julio César Falcioni y se cayó de un momento a otro. Ya estaba viendo departamento y todo, estaba listo”, reconoció en la charla con el sitio maulino.

De todas maneras, y a pesar de su buen presente en el cuadro de la Séptima Región, el parralino mantiene viva la ilusión. “Me tocó ir dos veces a La Bombonera y me habría encantado jugar en Boca o River. Son los equipos que uno siempre sueña, como lo hicieron Gary Medel, el ‘Matador’ Marcelo Salas. Es uno de los sueños que me habría gustado cumplir”, agregó.

Asimismo, el portero sostuvo que “veía los partidos de (Roberto) Abbondanzieri y en su tiempo a Óscar Córdoba, que fue de los primeros arqueros que sacaba de volea, tan plano, y marcó un antes y un después porque salió campeón de todo y atajando penales en las finales”.

Por otra parte, reconoció que tiene imperfecciones, mismas que le han costado variadas críticas. "Sé que no soy el mejor con la pelota en los pies, lo tengo claro. Asumo riesgos que no tengo que asumir, me equivoco por hacer algo en beneficio del equipo y en vez sacarla afuera en la mitad, la pelota termina en peligro de gol. Siento que soy mejor bajo los tres palos", aseguró.

Finalmente, detalló que "el tema es que no soy malo. Cuando era chico e hice inferiores, todavía se le pegaba arriba a la pelota. Pero fue cambiando el fútbol y las reglas. Los técnicos y las ligas te exigen otra cosa y uno debe irse adaptando paulatinamente", cerró.