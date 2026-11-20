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Jose Mourinho respondió brevemente al ser preguntado por Portugal durante el parón de selecciones, sin Cristiano Ronaldo. El entrenador del Real Madrid se limitó a expresar su deseo de que gane su país y evitó entrar en más debates.

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Una respuesta breve sobre Portugal

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, fue escueto cuando le preguntaron por los partidos de Portugal durante el parón de selecciones sin Cristiano Ronaldo. En su comparecencia ante los medios antes de que el Madrid retome la competición en LaLiga frente al Celta de Vigo, se limitó a desearle éxito a su selección.

«Como portugués, lo único que diré es que siempre quiero que gane Portugal», afirmó Mourinho. «Después de eso, me lavo las manos y no haré más comentarios».

Una etapa compartida en el Real Madrid

Mourinho y Cristiano Ronaldo compartieron una etapa destacada en el Real Madrid entre 2010 y 2013. En sus tres temporadas juntos ganaron la Copa del Rey en la 2010-11, LaLiga en la 2011-12 y la Supercopa de España en 2012.

Durante aquella etapa en Madrid, Ronaldo marcó 168 goles y dio 49 asistencias en 164 partidos entre todas las competiciones. Su trabajo conjunto dio lugar a grandes títulos, pero también estuvo marcado por intensas exigencias tácticas y momentos de gran repercusión.

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Centrado en sus obligaciones con el club en España

La negativa de Mourinho a profundizar en asuntos internacionales subraya que está centrado exclusivamente en el calendario del Real Madrid. Tras dedicar el parón de selecciones a preparar en Madrid a los jugadores que tenía disponibles, vuelve a dirigir la atención hacia los compromisos nacionales y europeos.

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Con los partidos de LaLiga y las competiciones de copa sucediéndose a un ritmo intenso, el entrenador prefiere dejar de lado los temas de las selecciones. Su prioridad inmediata sigue siendo conseguir resultados sobre el césped con el Real Madrid.

La mirada puesta en el Celta y en los próximos partidos

Mourinho dirigirá ahora al Real Madrid en el partido de LaLiga del sábado contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu. El encuentro abre un exigente tramo de tres partidos en ocho días, en el que el Madrid seguirá compitiendo en varios frentes.

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Cualquier novedad relacionada con Portugal o Ronaldo queda fuera de las prioridades inmediatas de Mourinho mientras prepara a su plantilla para el inicio del partido.