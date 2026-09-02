Pierre-Emerick Aubameyang, capitán de la selección de Gabón, anunció su alejamiento de las filas del equipo, meses después de haber sido excluido de la convocatoria a raíz de la decepcionante eliminación en la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos.

Aubameyang, de 37 años, aseguró que la manera en que las autoridades responsables lo trataron tras el torneo lo llevó a tomar la decisión de apartarse, después de haber sido excluido antes de ser reintegrado posteriormente.

El capitán de la selección de Gabón declaró en una entrevista televisiva destacada por la cadena francesa RMC : "Me humillaron y mancharon mi imagen, a pesar de que disputé la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Esa fue la gota que colmó el vaso, y prefiero detenerme aquí".

Esto ocurre antes del enfrentamiento contra Marruecos el próximo 23 de septiembre, en la primera jornada del Grupo 1 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Aubameyang, señalado como responsable del fracaso

El máximo goleador histórico de la selección de Gabón atraviesa un momento de descontento, después de que se le atribuyera parte de la responsabilidad del fracaso del combinado en la Copa Africana de Naciones 2025.

La selección de Gabón se despidió del torneo en la fase de grupos tras encajar 3 derrotas, la última de ellas ante Costa de Marfil por 2-3.

Tras el fracaso, el presidente gabonés Brice Clotaire Oligui Nguema describió lo sucedido como algo que debilitó una parte de la identidad nacional, lo que llevó al Gobierno a tomar posteriormente una serie de decisiones, que incluyeron la disolución del cuerpo técnico y la suspensión de la actividad de la selección hasta nuevo aviso, además de la exclusión de Aubameyang y de su compañero Bruno Ecuele Manga, de 38 años.

La decisión de apartar a los dos veteranos capitanes provocó una oleada de indignación entre la afición gabonesa, mientras que Aubameyang respondió en aquel momento con estas palabras: "Creo que los problemas de la selección son mucho más profundos que mi humilde persona".

Un nuevo desafío con el Deportivo de La Coruña

En paralelo a su alejamiento de la selección de su país, Aubameyang afronta un nuevo desafío en su trayectoria europea, tras abandonar el Olympique de Marsella por segunda vez y fichar por el Deportivo de La Coruña, que regresa a la Primera División española después de una larga ausencia.

El delantero gabonés ya ha marcado 3 goles con su nuevo equipo, en el inicio de su andadura con el club español.

El nuevo seleccionador de Gabón, Sébastien Migné, se encontrará ante el desafío de gestionar la ausencia del capitán de la selección, en un momento en el que Gabón se prepara para los próximos compromisos dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Tras la ausencia en el Mundial 2026, el próximo objetivo de la selección de Gabón será clasificarse para la Copa Africana de Naciones 2027, que se disputará en Kenia, Tanzania y Uganda del 19 de junio al 17 de julio.

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