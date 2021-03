"Me hicieron sentir como en casa" - Cómo un exjugador se enamoró del FC Tokio

Con el lanzamiento de sus nuevos uniformes de local y visitante, New Balance celebra con los fans japoneses, uniéndolos a través del F.C. Tokio.

El F.C Tokio se ha asociado con New Balance para lanzar la campaña "You Are Tokyo", que celebra junto a los aficionados al fútbol japonés en la capital.

La campaña marca el lanzamiento de los nuevos uniformes de local y visitante del club para 2021 y ha descubierto seguidores apasionados en toda la capital.

Y pocos son tan apasionados como James, un inglés que se ha enamorado del club.

“Me mudé a Tokio desde Inglaterra hace diez años y era natural buscar un equipo local”, dice.

“En el F.C. Tokio, los aficionados, el estadio, la historia y el ambiente crean una experiencia muy especial. Y, lo más importante, me hacen sentir bienvenido y como en casa. Tokio es una ciudad única y sorprendente. Se merece un club de fútbol que coincida con ese estatus”.

El F.C Tokio ciertamente lo ha hecho, ganándose una gran reputación y es motivo de una visita obligada para los fans del fútbol que viajan a Tokio.

“Realmente es algo que todo visitante de la ciudad debería experimentar”, insiste James. “No hay ningún lugar como el Estadio Ajinomoto".

“El nivel de pasión y compromiso es lo que diferencia a los fans del Tokio. Hemos construido una reputación real tanto dentro como fuera de Japón por crear una atmósfera especial en nuestros partidos".

New Balance celebra junto a James y otros aficionados al fútbol japonés con "You Are Tokyo", que marca la primera colaboración entre la marca líder deportiva y un equipo de la J1-League.

Las nuevas y exclusivas equipaciones local y visitante incorporan una insignia interna con las palabras "Nunca caminarás solo", las palabras adoradas por el F.C. Los seguidores de Tokio y una frase que ha cobrado especial importancia para James.

“Para mí, el F.C. La camiseta de Tokio simboliza cómo este país nos ha acogido a otros expatriados y a mí, cómo el fútbol y este club, en particular, nos han acogido y nos han hecho sentir que pertenecemos a él”, añade James.

“Lo que más me gusta del club es el sentido y el sentimiento de comunidad que brinda el club, particularmente a alguien como yo, tan lejos de casa. En los partidos, nunca camino solo ”.

Las camisetas local y visitante del F.C. Tokio 2021 ya están disponibles.