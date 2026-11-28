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Wesley Fofana ha denunciado los mensajes de odio, los insultos y los comentarios racistas que recibe de algunos aficionados del Chelsea. Su cuenta de X ha desaparecido tras la derrota por 3-2 del viernes ante el Nottingham Forest. El defensa, de 25 años, fue abucheado cada vez que tocó el balón por su polémica entrevista en YouTube y cometió un penalti, pero insiste en que asume toda la responsabilidad por su actuación.

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Fofana desaparece de X tras una pesadilla ante el Nottingham Forest

Fofana parece haber eliminado su cuenta de X tras recibir una avalancha de insultos de aficionados del Chelsea durante la derrota por 3-2 del viernes ante el Nottingham Forest. Según informa football.london, quienes visitan ahora su perfil encuentran este mensaje: «Esta cuenta no existe. Prueba a buscar otra».

The Sun señala que no está claro si el jugador de 25 años ha eliminado la cuenta definitivamente o si solo la ha desactivado. Su perfil de Instagram sigue activo. Fofana fue abucheado cada vez que tocó el balón en el City Ground y algunos sectores de la afición visitante corearon: «Que te j***, Fofana, aquí no eres bienvenido».

Fofana rompe su silencio sobre los insultos

En un extenso comunicado publicado en Instagram después del partido, según informa Football365, Fofana escribió: «Sé que algunos aficionados del Chelsea seguirán enviándome mensajes de odio, insultos e incluso comentarios racistas, pero, sinceramente, me he acostumbrado. A estas alturas, ya no me sorprende».

«Asumo la responsabilidad por mi actuación, pero la gente tiene que entender que los futbolistas también somos seres humanos», continuó, antes de añadir: «Las críticas forman parte del fútbol y lo entiendo. Pero el racismo y los ataques personales son algo completamente distinto. Puedes criticar mi fútbol sin atacarme como persona».

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La polémica entrevista y un penalti decisivo

La polémica surgió a raíz de una entrevista no autorizada con el youtuber francés Zach Nani, en la que Fofana se rio de su penalti enviado por encima del larguero en la derrota ante el Liverpool en la Copa de la Liga. En su comunicado explicó: «A veces hay que reírse de los momentos decepcionantes para quitárselos de la cabeza y seguir adelante. Eso no significa que el Chelsea no me importe ni que no me frustre cuando las cosas salen mal».

Las cosas empeoraron cuando derribó a Liam Delap, lo que permitió a Morgan Gibbs-White doblar la ventaja del Nottingham Forest desde el punto de penalti. Poco después fue sustituido por Levi Colwill y el Nottingham Forest ganó por 3-2.

Aumenta la presión antes del duelo ante el Crystal Palace

Fue la tercera derrota consecutiva del Chelsea en la Premier League, que deja al equipo octavo en la tabla y aumenta la presión sobre su entrenador, Xabi Alonso. El Chelsea se enfrentará ahora al Crystal Palace y todas las miradas estarán puestas en si Fofana conserva su puesto en el once, mientras que la leyenda del club Joe Cole ya ha pedido que sea suplente .