«¡Me habrían desplazado a la izquierda!»: Luis Figo admite que podría haber perdido su puesto ante Lamine Yamal, la sensación del Barcelona

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Luis Figo ha elogiado enormemente a Lamine Yamal y ha bromeado con que se habría visto obligado a cambiar de posición si ambos hubieran jugado en la misma época. El legendario extremo portugués expresó su admiración por el adolescente al reflexionar sobre las diferencias entre el fútbol actual y sus primeros años en el Barcelona.

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Grandes elogios de una leyenda

Figo ha expresado abiertamente su profunda admiración por la actual sensación del Barcelona, Yamal. El legendario extremo ha seguido de cerca el rápido ascenso del internacional español durante los últimos meses.

En declaraciones a Betfair, Figo admitió en tono de broma que el inmenso talento de Yamal habría afectado directamente a su propio papel sobre el terreno de juego. Reveló que habría aceptado de buen grado dejar su posición preferida para hacer sitio al joven en el mismo equipo.

Ceder su sitio en la banda

Figo jugó principalmente en la banda derecha durante su ilustre carrera en la élite. Sin embargo, está convencido de que el nivel actual de Yamal le habría obligado a replantearse su posición si alguna vez hubieran compartido vestuario.

«Si hubiéramos jugado juntos, quizá habría tenido que jugar por la izquierda y cambiar de posición», explicó Figo. Pese a los grandes elogios, el icono portugués se apresuró a recordar a todos su propia calidad con el balón. «Yo tenía un talento increíble, ¿eh?», añadió con una sonrisa.

Getty Images

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Una época diferente

Yamal ha logrado asentarse como titular habitual siendo todavía adolescente, pero Figo se encontró con una realidad completamente distinta. El exfutbolista quiso destacar las diferencias entre el fútbol europeo de sus respectivas generaciones.

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«Los tiempos son diferentes ahora», reflexionó Figo al comparar los inicios de su carrera con los del actual prodigio azulgrana. «Cuando llegué al Barcelona, apenas tenía 22 años. Era muy joven y solo podían ser titulares tres extranjeros. Yo no jugaba tanto. Eran otros tiempos».

«Lo que sí creo es que podría ser titular en cualquiera de los dos equipos. Si fuera el entrenador de cualquiera de los dos, me pondría en el once. No puedo decir otra cosa… ¡Si no lo digo yo, no lo dirá nadie!»

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Preparado para el Clásico

Esta temporada, Yamal ha estado sensacional con el Barcelona. En 12 partidos entre todas las competiciones, el futbolista de 19 años ha marcado diez goles y repartido diez asistencias. Ahora, el internacional español intentará volver a contribuir al juego de su equipo cuando se enfrente al Real Madrid en el Clásico este fin de semana.