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Thibaut Courtois reveló que en el pasado mantuvo contactos con el PSV Eindhoven y que le habría gustado jugar en el club neerlandés. Antes del duelo de Champions League del Real Madrid, el portero belga también advirtió de la presión alta y el potencial ofensivo del PSV, mientras el equipo blanco busca su quinta victoria europea consecutiva en el Bernabéu.

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Courtois revela que mantuvo contactos con el PSV

Thibaut Courtois admitió que en el pasado mantuvo conversaciones con el PSV Eindhoven y que le habría gustado jugar en el club neerlandés en una etapa anterior de su carrera. Ante los medios, antes del partido de la quinta jornada de la Champions League entre el Real Madrid y el PSV en el Bernabéu, el belga recordó que creció cerca de Eindhoven.

«Hubo algunos contactos en el pasado, cuando jugaba en Bélgica. Muchos jóvenes soñaban con jugar en el PSV», dijo Courtois. «Es un club muy interesante, muy cerca de mi casa, del lugar donde nací, y a mí también me habría gustado jugar en Eindhoven».

Vínculos personales y una advertencia sobre el estilo del PSV

Courtois destacó sus vínculos personales con el PSV y elogió el planteamiento ofensivo del equipo dirigido por Peter Bosz. Espera un partido abierto ante un rival dispuesto a presionar arriba y a incorporar muchos jugadores al ataque.

«Es un club muy bueno, con una gran capacidad ofensiva. Conozco bien a uno de los masajistas. Tengo muchos vínculos con ellos; con Van Bommel también, por ejemplo», dijo Courtois. «Será un partido difícil. Es un equipo ofensivo al que le gusta avanzar, presionar arriba y marcar muchos goles. Espero que tengamos un partido interesante y, por supuesto, que podamos ganar».

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Trayectorias europeas diferentes para ambos clubes

El PSV llega a España como líder de la Eredivisie con 29 puntos tras ganar 1-4 a domicilio al NEC Nijmegen, con Sven Mijnans como máximo goleador del equipo esta temporada gracias a sus nueve tantos. En la Champions League, el conjunto de Bosz suma cuatro puntos después de vencer al Oporto, empatar con el Shakhtar Donetsk y perder ante el Leipzig y el Brujas.

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El Real Madrid suma 12 puntos y ha ganado todos sus partidos en el Santiago Bernabéu esta temporada, donde ha marcado 25 goles, incluidos los de sus victorias ante el Inter de Milán (2-1) y el Leipzig (4-1). Kylian Mbappe, además, ha marcado en las cuatro jornadas de Champions League disputadas hasta ahora.

El Madrid busca la primera plaza y su quinta victoria seguida

Jose Mourinho quiere que el Real Madrid evite la ronda de play-off de la Champions League con una quinta victoria europea consecutiva, tres días después de vencer al Celta en La Liga.

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Tras el partido entre semana contra el PSV, Courtois y el Real Madrid seguirán en el Bernabéu para recibir al Alavés el sábado.