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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Me habéis abandonado...». Pelsa critica a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial

Uruguay vs España
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Incertidumbre sobre el futuro del entrenador argentino

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras sumar solo dos puntos: empató con Arabia Saudí y Cabo Verde, y luego perdió con España.

La eliminación del equipo de Marcelo Bielsa ha generado repercusiones en Uruguay, donde el seleccionador argentino —sobre quien desde hace tiempo circulaban rumores de tensiones con algunos jugadores— está bajo intenso escrutinio.

Este martes, ESPN reveló lo que Bielsa les dijo en el vestuario tras la eliminación.

Según «Mundo Deportivo», sus palabras, dirigidas sobre todo a los veteranos, fueron duras: «Me voy del Mundial triste porque me habéis abandonado».

El futuro de Bielsasigue en el aire.

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En la rueda de prensa posterior a la eliminación, Bielsa añadió: «¿Cómo se recordará mi etapa aquí? Como una etapa que no dio ningún fruto».


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