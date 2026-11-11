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Harry Kane, del Bayern de Múnich, ha revelado que le gustaría probar como mediapunta.

El delantero marcó goles sin parar para el FCB en los últimos años y, gracias a sus actuaciones, recibió recientemente el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Sin embargo, al inglés le gustaría comprobar cómo le va en una posición distinta a la de delantero centro.

«Me gustaría probarlo algún día. Ya en las categorías inferiores del Tottenham jugué en el centro del campo y en distintas posiciones», dijo Kane a Sport Bild cuando le preguntaron por la posibilidad de pasar a jugar de mediapunta. En el Bayern, Kane tiene libertad para retrasar mucho su posición. En esas situaciones suele destacar tanto por su trabajo defensivo como por sus precisos pases largos, que en algunos casos ya han dado lugar a ocasiones y goles de sus compañeros.

Getty Images

«Sabía que el pase era uno de mis mayores puntos fuertes y que, si retrasaba mi posición, también podía controlar bien el balón bajo presión», explicó Kane. Fue sobre todo con el entrenador José Mourinho cuando recibió por primera vez en el Tottenham la libertad necesaria para sacar partido a sus cualidades. «Probablemente elevó mi juego a otro nivel», recordó el inglés.

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En la temporada 2020/21, que Mourinho no terminó en los Spurs, Kane recibió dos premios individuales: «Esa temporada gané en la Premier League tanto el Playmaker Award, por dar más asistencias, como la Golden Boot, por marcar más goles», señaló.

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

En la presente temporada, Kane suma 10 goles y 10 asistencias con el Bayern en 15 partidos oficiales entre todas las competiciones.