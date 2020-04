"Me faltó sacar la de Gotze nomás, nunca la volví a ver"

El exjugador de la Selección argentina reveló que jamás volvió a mirar la final del Mundial 2014 perdida ante Alemania.

A dos años de su retiro como jugador profesional, Martín Demichelis encara una etapa completamente nueva de su vida. El exdefensor argentino se prepara para debutar como entrenador de la categoría Sub 19 del Bayern Munich la próxima temporada, pero aprovechó, en medio de la cuarentena, para referirse a algunos momentos puntuales en la Selección que marcaron su carrera.

En primer lugar, el surgido de River contó su desilusión por no haber sido convocado por José Pekerman para disputar la Copa del Mundo de 2006. "No tengo ningún tipo de rencor con Pekerman por haberme dejado afuera, pero no puedo decir que la entendí porque yo estaba en un gran nivel, era titular y jugaba al lado de grandes estrellas. Seis meses antes, Frigns, que era suplente mío, se había tenido que ir para encontrar minutos", explicó.

Por otra parte, Micho reconoció que la citación para el Mundial de 2014 le "llegó de sorpresa" porque "anteriormente Alejandro Sabella se había reunido con el Kun Agüero y Pablo Zabaleta", pero no con él en el . "Fue una demostración de que todavía estaba vigente", agregó, en charla con TNT Sports.

Más equipos

En la misma línea, el argentino confesó que nunca volvió a ver aquella final del Mundial que la Albiceleste terminó perdiendo en tiempo suplementario contra Alemania por el gol de Mario Götze , precisamente a espaldas de Demichelis.



"Creo que hasta el primer tiempo de la prórroga de la final había hecho un gran Mundial. No la volví a ver, me gustaría volver a hacerlo algún día. Hoy creo que hice una digna final, me faltó sacar esa nada más" , concluyó.