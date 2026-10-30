La jugadora de 32 años logró imponerse al astro de los dardos Luke Littler el viernes por la noche en Mánchester y se embolsó así un premio de 501.000 libras, algo menos de 600.000 euros.

«Es una locura», dijo Sherrock tras su sensacional triunfo en Netflix. «No tengo palabras. Mi hijo ha venido por primera vez a un torneo de dardos y me ha visto ganar. Es un momento maravilloso que recordaré para siempre».

En el evento de Netflix también participó el jugador alemán de dardos amateur Jarod Becker. En total, compitieron 24 participantes. Becker, de 23 años y natural de Hildesheim, había llamado la atención en los últimos años por sus buenas actuaciones en el Development Tour y en las competiciones juveniles de la PDC. Fue el único alemán invitado a medirse con Littler. En cualquier caso, en el evento participaron principalmente jugadores amateurs.

Fallon Sherrock ganó un leg a Luke Littler y se llevó un suculento premio

Sherrock fue precisamente una excepción. La «Queen of Ally Pally», primera mujer de la historia de los dardos en ganar un partido en el Mundial, era considerada ya antes del evento la participante con más posibilidades frente a Littler.

Para hacerse con el premio, a Sherrock le bastaba con ganar un leg a Littler. El joven de 19 años lleva tiempo instalado en la cima de los dardos. Desde que perdió la final contra Luke Humphries en su debut en el Mundial, «The Nuke» no ha vuelto a perder un partido en el Ally Pally y ha conquistado el título dos veces consecutivas. También es el gran favorito para el Mundial de 2027, que comienza a mediados de diciembre. En la clasificación mundial basada en los premios en metálico (Order of Merit), su ventaja supera los dos millones de libras.

En parte porque domina la escena de tal manera y no siempre se comporta de forma deportiva con sus rivales sobre el escenario, se ha ganado cierta fama de chico malo. El astro incluso boicotea ya torneos en Países Bajos y Alemania porque no quiere seguir soportando los abucheos e insultos del público local.