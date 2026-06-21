«¡Me están grabando los pelos de la nariz!»... Nagelsmann se une a la campaña de Tuchel contra la FIFA

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, criticó la FIFA por el nuevo protocolo del himno en el Mundial 2026 y respaldó a su colega inglés, Thomas Tuchel.

Tras ganar 2-1 a Costa de Marfil, dijo en la rueda de prensa: «No sé si podemos quejarnos, pero coincido con Tuchel. El himno es un momento emotivo que une a los jugadores».

Los fotógrafos están demasiado cerca. Tengo la sensación de que sus enormes objetivos captan hasta los pelos de mi nariz desde una distancia de un centímetro», criticando la presencia excesiva de fotógrafos frente a la línea de contacto, algo que, en su opinión, «estropea este momento que se supone que debe ser solemne y unificador».

Tuchel ya había criticado este protocolo durante el Inglaterra-Croacia, al denunciar la «intrusión excesiva» que le impidió ver a sus jugadores y pedir que se reconsidere una medida que consideró «una falta de respeto a la solemnidad del momento».

Aumentan las voces que rechazan la decisión de la FIFA de permitir numerosos fotógrafos cerca del banquillo durante los himnos, una medida considerada “puramente comercial” que resta simbolismo al momento.