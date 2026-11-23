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Roy Keane ha cargado duramente contra Gary Neville y la plantilla del Manchester United tras la desastrosa derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield. Al exfutbolista, visiblemente furioso, le indignó la valoración que hizo su antiguo compañero del primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo.

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Un comienzo desastroso para Pochettino

Pochettino vivió un debut de pesadilla como entrenador del United tras la goleada por 4-0 que le infligió el Liverpool en Anfield. La contundente derrota provocó una reacción airada de Keane en el plató de Sky Sports.

El emblemático centrocampista se mostró visiblemente enfadado por la actuación y por la reacción posterior tanto de la afición visitante como de sus compañeros de tertulia. Dirigió sus críticas directamente a los jugadores y a su antiguo compañero Neville. Keane admitió que le entraban ganas de soltar tacos para describir la situación. No podía comprender que se aceptara una derrota tan abultada ante su gran rival.

Keane carga contra Neville

A Keane le molestó especialmente que Neville sugiriera que el 4-0 no era un resultado terrible dadas las circunstancias. El excapitán del United se negó a aceptar que quedarse con diez jugadores fuera una excusa válida para la mala actuación.

«Como vuelva a oír a los compañeros que comentan el partido decir que el 4-0 no está tan mal y que el equipo jugaba con diez», afirmó Keane. «¿Acaso ningún equipo ha conseguido nunca un resultado jugando con diez? Se puede hacer.

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«Me pareció que el United estuvo desesperado, que jugó muy mal, ¿y Neville, que ha jugado cientos de veces con el United, dice que le parece bien un 4-0?»

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Los jugadores deben asumir su responsabilidad

A Keane le indignó ver a aficionados aplaudiendo al equipo cuando abandonaba el campo y calificó la actuación de «basura». Señaló que el Liverpool generó ocasiones increíbles y que podría haber marcado fácilmente ocho o nueve goles. El exfutbolista exigió que la actual plantilla asumiera por fin su responsabilidad por las malas decisiones que toma sobre el césped.

«Obviamente, eso no ayuda», añadió Keane. «¿Pero me estáis diciendo que no podrían haberlo hecho mejor? Al menos, que muestren un poco más de lucha, un poco más de calidad. No me puedo creer lo que oigo de gente que jugó en el club y dice que el 4-0 no está tan mal. Vaya.

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«Los aficionados aplaudían a los jugadores. ¿Qué aplaudían? Aplaudían una basura. Este equipo terminó 15.º hace dos años. En el último año o dos hemos culpado a la directiva, a los propietarios, a los entrenadores. ¿Cuándo van a asumir los jugadores la responsabilidad por algunas de las decisiones que toman? El Liverpool debería haber marcado ocho. Probablemente ocho o nueve, por las ocasiones increíbles que tuvo. Y todo el mundo sale del campo diciendo: “Cuatro no está tan mal”. Me entran ganas de soltar tacos».

Ganar el próximo partido es imprescindible

El equipo de Pochettino se enfrentará a continuación al Sporting CP en la Champions League. Actualmente ocupa el 17.º puesto de la clasificación de la fase liga, con seis puntos en cuatro partidos, y una victoria sin duda le levantaría el ánimo de cara al resto de la temporada. Después, el Manchester United volverá a la Premier League para recibir al Brentford en Old Trafford.